Každá jedna ryba, o kterou pečují v Rybářství Slavík, má svůj příběh. Je to příběh psaný od malinkaté rybičky vyrůstající v sádkách, rybnících a tůních po dospělou rybu, která poté zamíří až k vám na stůl. Příběh, kdy je o každou rybu pečováno s respektem a láskou.

Vlastní rybářství byl sen Radka Slavíka ze Žumberku na Chrudimsku už od dětství

Vlastní rybářství byl sen Radka Slavíka ze Žumberku na Chrudimsku už od dětství. Sádky, ve kterých chová běžné, ale i netradiční druhy ryb od násady až po dospělé kusy, vybudoval společně se svým otcem.

Rybářství založili otec a syn Slavíkové v roce 2019. Krátce nato zahájili prodej živých ryb jak velkoobchodně, tak i maloobchodně na nově vybudovaných sádkách a rybochovném zařízení. Farma přitom vznikala doslova na zelené louce. Její součástí jsou rovněž tůně a mokřiny pro vytvoření přírodního biotopu, díky kterému se zadržuje voda v krajině a rozrůstá se přírodní prostor pro život mnoha dalších živočichů.

„Byla to dlouhá, těžká a tuze náročná cesta, přitom nejsme ani zdaleka na konci. Rádi bychom i do budoucna naše služby rozšiřovali. Jsme malá rodinná firma s českým kapitálem směřující za návratem k tradicím pro lepší budoucnost a jednající s úctou k přírodě. Ryby máme z vlastního chovu přímo na sádkách v čisté vodě a na přírodní potravě. Ryby máme zdravé a ve vysoké kondici. Kvalitu a chuť masa určitě poznáte,“ říká Radek Slavík.

Každá jedna ryba, o kterou pečují v Rybářství Slavík, má svůj příběh

Výběr ryb v žumberských sádkách je pestrý. Kromě tradičních ryb, jako jsou kapr, amur, lín nebo pstruh, nabízí i ryby, které nejsou až tak běžné. Mezi jinými třeba pálie, což je kříženec sivena amerického s arktickým. Její maso je hutnější a tučnější a chuťově se blíží k lososovi. „Tělo je válcovitého tvaru, plusem pálie je velké množství masa okolo páteře. Při kuchání je ztráta ze živé váhy pouze deset procent,“ vysvětluje Radek Slavík.

Chov pálie není v Čechách příliš rozšířený, neboť tato ryba vyžaduje čistou průtočnou vodu a její růst je poměrně pomalý.

Chová dokonce i jesetery

Další výjimečnou rybou, kterou Radek Slavík chová, je jeseter sibiřský, oblíbený především v Rusku. I přes poměrně vysokou cenu si už i u nás našla své pravidelné zákazníky. „Většinou jde o členy vietnamské nebo ruské komunity, kteří si našeho jesetera objednávají třeba na svatby nebo jiné rodinné oslavy,“ upřesňuje Radek Slavík.

Podnikatel se už dlouho snaží dostat do povědomí lidí, cesta je to podle něj ale nesnadná. O Vánocích, kdy je prodej ryb nejvyhledávanější, jsou místa před obchodními domy beznadějně obsazena velkými firmami, které mají smlouvy k prodeji po celé republice. Proto Radek Slavík rozváží živé ryby i do spolků, soukromým majitelům rybníků či jezer nebo do restaurací.

„Náš areál se neustále vyvíjí a je to naše vize, která nás stále posouvá. Už jako malý kluk jsem chtěl mít sádky a živit se péčí o ryby a jejich následným prodejem. Nyní je to realita. A tak otázka zní, kam dál se nám náš sen podaří posunout. V nejbližších letech bychom chtěli vybudovat smažírnu a prostor pro veřejné akce. Naším cílem je, aby každá druhá ryba na Chrudimsku byla od nás. Chceme požádat o certifikaci, která deklaruje zachování optimálních podmínek pro chov ryb a zdravého životního prostředí,“ poodhaluje své vize.