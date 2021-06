Jejich vize počítá se zařazením lokálních produktů, nabídkou se budou prolínat sezónní suroviny. Restaurace také během června zmodernizuje kuchyni, a tím vším si v podstatě dá i malý dárek k 20. výročí.

Šéfkuchař Jan Horský servíruje v Rose kuřecí prso na polentě s hráškem.Zdroj: archiv pizzeria RosaŠéfkuchař Jan Horský: Pochází z Českých Budějovic, absolvoval pražskou Hotelovou školu International a praxi nabral v hotelu Forum, Rybí trh, Flambée, restauraci Červená tabulka, Francouzské a plzeňské restauraci v Obecním domě, hotelu Corinthia Towers, či Intercontinental (později Holiday Inn). V rámci profese jezdí často do zahraničí a účastnil se stáží mimo jiné v Hong Kongu, Singapuru, New Yorku či Madridu. Je držitelem řady českých i mezinárodních ocenění v gastronomii. Od roku 2009 je kapitánem Národního týmu kuchařů a cukrářů ČR při AKC. Vařil například i pro bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu. V současnosti se připravuje na soutěž Global Chefs Challenge v Petrohradě, kde má změřit síly pouze 24 vybraných kuchařů z celého světa. Aktuálně pracuje jako Master Chef pro firmu Compass Group a společně chystají otevření nové zážitkové restaurace.

Oboustranná spolupráce

Po rekonstrukci kuchyně nabídne nový jídelní lístek, v kterém ovšem nezapomenou na zákazníky oblíbená tradiční jídla. „Stálý jídelní lístek bude kromě obědového menu zahrnovat i pokrmy z aktuální sezonní nabídky, kde se budou naši kuchaři moci kreativně vyřádit,“ popsal Tomáš Hořický.

V restauraci momentálně trochu pokulhává nabídka dezertů, a proto se zaměří i tímto směrem. „Motorem každé restaurace jsou její zaměstnanci a zde jsem našel skvělý a fungující tým lidí. Všichni mají chuť se posunout dále a něco se přiučit,“ uvedl Jan Horký.

Čas na změnu

Když porovnává zahraniční podniky, je v jihočeských restauracích stále co zlepšovat. „Velmi mě mrzí, že u nás na venkově není jako jinde v cizině možnost si zajít do hezké restaurace. Člověk si moc nemůže vybírat, kde se kvalitně najíst, a to bych rád změnil. Oslovíme farmáře v okolí a jejich výrobky nabídneme zákazníkům v našem menu,“ přiblížil šéfkuchař Horký s tím, že změna je dobrá věc.

Rosa v rámci spolupráce chystá také speciální projekt s názvem Nedělní oběd s Janem Horkým. Jednu neděli v měsíci úspěšný šéfkuchař s kolegy připraví pro omezený počet zákazníků zážitkové menu, které hostům sám představí. „Rádi bychom nabízeli například svatomartinské menu, zabijačkové pochoutky, ale třeba i dýňové dobroty a další. Pro některé akce využijeme i naši druhou provozovnu v Národě,“ řekl Tomáš Hořický.

Tomáš Hořický se nebojí experimentovat a pouštět se do modernější gastronomie. Nově si za terasou založil i vlastní zahrádku, kde už nyní pěstuje různé bylinky a těší se na čerstvou zeleninu. „Zasadili jsme dýně, cukety, rajčata, okurky a další,“ zmínil.

Ačkoliv je spolupráce je v počátcích, už nyní se stávajícím personálem vaří. „Všechno, co v kuchyni vznikne, testujeme a ochutnáváme. Důležité je, aby i lidé ze servisu znali jídla, která nabízejí. Společně vše hodnotíme a vylepšujeme,“ popsal Horký.

Studenti vítáni

Jan Horký chce soběslavskou gastronomii posunout o level výš. „Menu bude pestřejší, sám jsem zvědav, jak na to místní klientela bude reagovat, protože ji zatím neznám,“ podotkl plný očekávání. Rád spolupracuje se školami a učí studenty. „Do Rosy bychom rádi přivedli i studenty z oboru gastronomie, aby se něco od Honzy naučili, získali vztah k oboru, zkušenosti a v neposlední řadě dovednosti “ doplnil ho Tomáš Hořický.

Na udržení zákazníků je podle jeho mínění jediný recept, a to je originalita. „Když člověk vytvoří originální jídlo, které si jinde nedopřejete, lidem zachutná, tak se k nám budou rádi vracet,“ uzavřel majitel restaurace, která letos slaví krásné 20. narozeniny.

Nejoblíbenější pizzy:

1. Pizza Rosa (tomato, slanina, houby, niva, kuřecí maso, mozzarella, bazalka)

2. Pizza Prosciutto Funghi (tomato, mozzarella, šunka, žampiony, bazalka)

3. Dama Bianca (smetana, mozzarella, šunka, bazalka)

Mezi těstovinami vedou stále ty s kuřecím masem na kari a oříšky – Pasta Ancona. V současnosti je největším hitem vepřová panenka v různých úpravách.