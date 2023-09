Odstartovalo to u vody. Když začal Jiří Holub provozovat rekreační areál s restaurací u olomouckého jezera Poděbrady, hledal něco, čím by překryl zimní měsíce, kdy přece jen k vodě tolik lidí nechodí. A vznikla Sirupárna.

Produkty rodinné firmy Sirupárna | Foto: se svolením Sirupárny

Rodinná firma Sirupárna si zakládá na rodinných receptech, ruční výrobě a lásce k přírodě. Vyrábí jen z kvalitních surovin od regionálních farmářů a pěstitelů.

„Myšlenka na výrobu sirupů vznikla s potřebou podnikat i v zimním období. Měli jsme možnost jezdit v něm na různé akce a hledali jsme sortiment, který by se dal využít,“ vzpomíná na začátky Jiří Holub.

„V rodině vlastníme velké zahrady v Novém a Starém Jičíně, odkud pocházím. A vždycky jsme ovoce a bylinky zpracovávali do sirupů, kompotů nebo marmelád. Když toho bylo více, maminka prodávala sirupy i po známých. A tak jsem si řekl, že by to mohlo fungovat i v obchodě,“ pokračuje Holub.

S vařením a výrobou sirupů začínal doma, a jak se věhlas Sirupárny rozšiřoval, bylo potřeba růst. „Nyní už máme výrobnu, abychom splňovali potřebné normy a mohli produkty nabízet veřejnosti,“ říká Holub.

Sezonní ovoce a bylinky

Ve své firmě klade velký důraz na kvalitní suroviny a poctivou práci. „Každé ráno nám přivezou čerstvou úrodu. Mohli bychom třeba dělat sirup i v zimě z mražených jahod, ale to nechceme, pak už to není ono. Pracujeme opravdu jen s ovocem, bylinkami, vodou, citronovou šťávou a cukrem. Suroviny používáme čerstvé, proto vyrábíme některé sirupy jen jednou za rok. Třeba bezinkový nebo pampeliškový. Je to bez konzervantů, stabilizátorů nebo éček,“ zdůrazňuje Jiří Holub.

Produkty Sirupárny jsou vhodné nejen na limonády, ale také na různé alkoholické nápoje, čaje, do lívanců nebo ovesných kaší. Lze je zakoupit přes e-shop, ale také v mnoha typech prodejen.

„Během let jsme začali dělat příchutě, které pro nás byly nové a v rodině jsme je nedělali. Třeba levanduli, smrkový sirup nebo tymián-citron. Máme větší sortiment, stálý tým tvoří sedm lidí. Naše sirupy jsou k mání v gastro podnicích, obchodech se zdravou výživou nebo i lékárnách. V současné době musíme každý den uvařit kolem dvou set padesáti litrů sirupu, abychom pokryli poptávku,“ podotýká Holub.

Letos zaslali vzorky sirupů na prestižní soutěž do Velké Británie. Mnoho lidí ji označuje jako potravinového Oskara. „Jde o Great Taste a získali jsme ocenění pro naše dva sirupy – příchutě černý rybíz a tonik. Můžeme se tedy chlubit i mezinárodním úspěchem,“ podotýká.

Na olomouckých Poděbradech lze produkty Sirupárny ochutnat v nápojích. A třeba při některé z mnoha akcí, které Holubu oblíbeného olomoucké jezera pořádá. Ať už jsou to tematické gastro akce, nebo seriál letních koncertů lokálních skupin.

„Mimo sezonu máme akce jednou za čtrnáct dní, v létě pak každý týden. A i těmi akcemi jsme naučili chodit lidi na Poděbrady, oblíbili si je, už vědí, že jsme tady za každého počasí,“ říká Jiří Holub.

„Kromě kvalitních nápojů a dobrého jídla, kdy maso máme od lokálních řezníků a pečivo si z velké části pečeme sami, nabízíme program. Jako službu pro zákazníka pořádáme akce a koncerty. Skupiny, které u nás hrají, jsou převážně z regionu, v září ale chystáme vystoupení kapely z Prahy,“ dodává majitel Sirupárny a provozovatel rekreačního areálu v jedné osobě.