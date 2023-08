Barevná tyčka ze skla. Tu přiblíží před plamen a za pár okamžiků z roztaveného skla začne vznikat doslova zázrak – figurka. Pro člověka mimo obor je to doslova sci-fi. Oni o tom ale hovoří, jako kdyby šli do samoobsluhy koupit rohlíky. Řeč je o manželech Urbanových z Hubálova u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku.

Manželé Karel a Eva Urbanovi už mnoho let vyrábějí skleněné figurky a betlémy | Foto: Deník/Jiří Macek

Eva je vystudovaná sklářka figurkářka, absolvovala SPŠS v Železném Brodě. Figurky vyrábí 35 let, Karel jen o pár let méně. Ona je rodačka z Prahy, ale větší část mládí prožila v Ohrazenicích u Turnova. On pochází z Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku.

V mládí se potkali na taneční zábavě rockové kapely Diskant. Hudba jim zůstala koníčkem a navíc Eva dostala Karla na svoji „skleněnou lajnu“. Po svatbě se přestěhovali do Hubálova, vesničky, kde lišky doslova dávají dobrou noc a kousek za domem protéká Jizera.

Sám ve střední Evropě. Tkadlec z Vysočiny vrací krásu žinylky na výsluní

V roce 1991 se rozhodli, že začnou figurky vyrábět sami, a dali výpověď. „Byli jsme bezdětní, rozhodnutí nebylo těžké, chtěli jsme to zkusit, sklo nás bavilo. Začátky byly euforické, nápadů bylo dost,“ říká Karel o zrodu firmy Urbanglass.

Manželé Karel a Eva Urbanovi už mnoho let vyrábějí skleněné figurky a betlémyZdroj: Deník/Jiří Macek

Vyrobili figurky a rozjeli se po republice, objížděli turisticky zajímavá místa, oslovovali centra se suvenýry. „Vyšel tak jeden ze třiceti kontaktů. Někde nás vyhodili ze dveří, málokdo platil na ruku, splatnost faktur včas byl skoro zázrak. Nás ta práce ale moc bavila,“ vzpomíná Karel.

Prodělané krize je posílily

Hospodářská krize, povodně, covid. Pár zásadních okamžiků je sráželo, ale ze všeho vyšli se ctí posíleni. „Zpětně jsme asi udělali chybu. Prahu a důležitá centra turistiky, jako třeba Karlovy Vary, jsme zpočátku ignorovali. Chtěli jsme ukázat, že si dokážeme cestičku vyšlapat od píky. Kdybychom mysleli jinak, mohli jsme si ušetřit spoustu času a energie.“

Říkají mu Král perníku. Dělal ho pro britskou princeznu i amerického kosmonauta

Téměř z devadesáti procent vyrábějí figurky na zakázku, plán mají na celý rok. Prestižní zakázkou je třeba celoroční z pražské zoo. Nejdále se výrobky Urbanových dostaly do Austrálie, zákazníci se jim však vracejí třeba z Nizozemí, Německa, Belgie, Slovenska. Chloubou jsou betlémy, které zdobí řadu muzeí, teď vyrábějí jeden pro pražskou Betlémskou kapli.

Manželé Karel a Eva Urbanovi už mnoho let vyrábějí skleněné figurky a betlémyZdroj: Deník/Jiří Macek

„Už jsme se asi stokrát rozvedli, ale zatím fungujeme,“ zamýšlí se Karel a Eva dodává: „Za největší úspěch našeho společného podnikání považuji to, že jsme pořád spolu. Třicet let metr a půl od sebe každý den, to už musí nějaká chemie existovat, jinak bychom byli už každý jinde. Výrobu jsem chtěla asi desetkrát zabalit, ale nikdy jsem to neudělala,“ uzavírá.