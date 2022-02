„S odstupem času se úplně děsím, že jsem do toho tehdy šel – jenom forma na plastový výlisek přední špičce stál 250 tisíc, na zadní díl byl za 350 tisíc tisíc. A to jsem vůbec netušil, jestli to bude někdo kupovat. Byl to veliký risk,“ vzpomíná s úsměvem na tehdejší dobrodružný krok do prázdna s nezanedbatelnými počátečními investicemi.

Postupem času boty vyvíjel a vylepšoval – například vložením karbonové vložky mezi podešve. „Šlo o to, aby bota byla tvrdší a ohýbala se jen na konci prstů,“ vysvětluje. Převratným produktem byla bota Asymetric, určená pro agresivní skokanský styl, která pomáhá držet lyže ve „véčku“. Jelikož měl ale průmyslový vzor pro Českou republiku, tak německý výrobce se nechal inspirovat a princip okopíroval.

Mezi olympioniky, kteří mají s jeho botami závodní zkušenosti je například nejlepší finská skokanka Julia Kykkänen, která na středním můstku skončila nyní na olympiádě těsně před našimi reprezentantkami. Mezi muži to je rakouský skokan Manuel Fettner, který získal v neděli na středním můstku dokonce stříbrnou medaili. „Ten má ode mě speciální úpravu bot. Přední plastový díl, který se upíná do vázání a zadní plastový díl, kde se přidělává kolíček jsme mu na zakázku dodávali podle požadavků. Tam je kus naší práce,“ říká Stanislav Jirásek.

Nejvíce na odbyt jdou ve stovkách kusů boty pro nejmenší skokany. Stanislav Jirásek v tom vidí výhodu, že se budou jeho značky držet i v dospívání a dospělosti. „Je to vidět na příkladu juniorských bot, kde se během posledních dvou let prodej rapidně zvedl. Pořád musíme být v kontaktu se skokany a vymýšlet vychytávky. Je to hodně individuální – co vyhovuje jednomu není pro druhého,“ říká.

Putují do celého světa

Skokanské boty vyvíjené v Nízké Srbské pak putují v podstatě do celého světa – od Ameriky po Japonsko a Koreu. „Největší odběratelé jsou tradiční bašty - Rakousko, Německo, Norsko,“ vyjmenovává.

Bota vzniká z komponentů vyráběných na různých místech – povrch je z umělé italské kůže, plastové díly lisuje broumovská firma Braha a jednotlivé díly a polotovary lepí, slisují a sešívají v Botasu Skuteč. „Já doma akorát zpracovávám a dobrušuji plastové díly a karbonové věci. Mám tady hlavně sklad bot,“ vcházíme do místnosti zaplněné krabicemi se skokanskými botami, kde vysvětluje z čeho se bota skládá.

Touha po změně přivedla Miroslava Panochu k podnikání. Založil službu Úklidovka

S jeho botami slavili úspěch rakouští junioři, kteří dvakrát za sebou zvítězil na mistrovství světa v závodě sdruženém. „Celý tým skákal v našich botách a vždycky měli zlatou medaili. Mezi nimi byl i loňský dvojnásobný mistr světa Johannes Lamparter, který pak zkoušel jiné boty, ale nyní se chce zase vrátit na ty moje,“ prozrazuje Stanislav Jirásek, který věří tomu, že příští sezónu začne skákat na jeho botách skokan s viditelnými výsledky. „To by byla nejlepší reklama.“

Kromě skokanských bot dodává Stanislav Jirásek i dětské kombinézy a nerezovou skokanskou stopu, kterou nedávno dodával například do Salt Lake City. Teď mě oslovili z německého Kliengenthalu, kde budují čtyři dětské můstky kousek za našimi hranicemi. Uvidíme jak to dopadne,“ dodává Jirásek.