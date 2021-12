Pivovar Krušnohor – Craft Brewery sází zejména na výrobu piv s výraznější hořkostí. To z nich dělá podle sládka skvělá piva s osobitou a dobře zapamatovatelnou chutí. Před blížícími se svátky navařili také vánoční speciál, který doplnil bohatou nabídku pivovaru. A to není vše. Pro milovníky tohoto piva má Krušnohor ještě jednu dobrou zprávu.

Mohou se i letos těšit pivaři na vánoční speciál?

Ano, od Mikuláše až do Vánoc nabízíme vánoční speciál Merry Beermas. Jde o 13 stupňový polotmavý speciál. Vánoční ležák je jako stvořen pro sváteční vánoční chvíle. Kromě vybraného sladu a chmele obsahuje famózní směs vánočního koření, díky kterému na Vás již po prvním přivonění dýchnou Vánoce. Díky několika druhům karamelových sladů je pivo jemně nasládlé a jeho karamelová chuť se příjemně doplňuje s jemnou chutí a vůní badyánu, skořice a dalšího použitého koření.

Nabízíme ještě zimní speciál Mountain Winter Ale. Když jsme přemýšleli nad tím, jaké pivo by se hodilo k pomalejšímu zimnímu popíjení a které by zároveň mělo trošku sváteční charakter, tak nám na mysl přišly belgické ejly. Rozhodli jsme se pro jeho trošku netradiční pojetí a uvařili jsme jej jako belgickou variantu stylu IPA. Pivo jsme tak uvařili částečně ze sladu belgického klášterního typu, který mu propůjčuje krásnou sušenkovou vůni a chuť, a nachmelili jsme jej americko-německou směsí chmelů, díky čemuž získal taky příjemnou vůni květin a jemnou hořkost. Náš nový Winter Ale kvasíme belgickým kmenem kvasnic za vyšších teplot. Díky tomu v něm najdete i trošku švestkového aroma a trošku hřebíčku, které se skvěle doplňují se sušenkovou chutí použitého sladu a květinovými vůněmi aromatických chmelů.

Jaké pivo si lidé nejvíce oblíbili a kam až zavážíte?

Naše nabídka je velmi široká, každému chutná něco jiného. Pivo zavážíme od Aše až po slovenskou Žilinu. Máme klasické sudy, malé dárkové soudky, sklo i PET lahve. Ty jsou mezi zákazníky jednoznačně nejoblíbenější. Dopravu zajišťujeme sami nebo posíláme dopravce z DPD. Naše pivo si můžete koupit u nás v pivovaru, v našem eshopu, objednat na MOL nebo na Alze.

Dobrou zprávou pro pivaře jsou i nové investice. Prozraďte jaké?

Doposud jsme plnili do lahví ručně. Nyní jsme pořídili poloautomatickou plnící linku, což znamená zvýšení výroby i kvality piva. Nyní vydrží v lahvích o dva až tři měsíce déle, což je pro naše zákazníky skvělá zpráva. Jde o investici za více než půl milionu korun, kterou jsme si mohli dovolit díky evropské dotaci. Projekt se jmenoval Rozvoj Pivovaru Krušnohor. Realizovali jsme ho ve spolupráci s místní skupinou MAS Sokolovsko, které děkujeme za podporu při administraci celého projektu.

Kolik lidí se podílí v Krušnohoru na výrobě piva a jaký je v zimě odbyt?

Je nás všehovšudy pět. Léto, co se prodeje piva týče, bylo pěkné. V zimě padá prodej piva oproti letním měsícům zhruba na polovinu.

Máte nepřebernou nabídku piv. Jak těžké je uvařit speciály?

Sládka to musí především bavit. Jde i o to, aby byl inovativní, vymýšlel a sladil různé chuti. Na nás je sledovat trendy na trhu, co zákazníci chtějí a vyžadují, co jde na odbyt a vyjít jim vstříc. Díky moderním technologiím dnes můžete koupit chmel z celého světa. A díky tomu můžete uvařit pivní speciály celého světa.

Co chystáte na letní sezonu?

Kromě letních piv, přemýšlíme o bistru u našeho pivovaru. Letos jsme na zkoušku některé dny prodávali ve stánku občerstvení a nečekali jsme, jaký úspěch to bude mít. Překvapil nás velký zájem. Na jídlo i pivo se zastavili lidé, kteří šli kolem, dále turisté, cyklisti, místní, prostě bylo plno. Proto chceme zkusit bistro.