Přesně toho si byli vědomi i na farmě, když přemýšleli, jak využít volnou plochu vedle rajčatových skleníků. „Radili jsme se s poradcem v Holandsku a zvažovali jsme, čeho je v České republice málo. A pak jsme si řekli, že jahody budou ideální. Když si je teď v zimě půjdete koupit do obchodu, budou bez chuti a bílé. Ale my chceme, aby ty naše byly po celý rok hezky červené a sladké,“ vypráví Petra Klementová, která zde pracuje jako vedoucí obchodního oddělení a asistentka jednatele, a otevírá dveře do pěstírny jahod.