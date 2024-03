Sladká extáze. Žena si vysnila cukrárnu a vyrábí v ní zákusky jako umělecká díla

Když vejdete do domu číslo 22 v Panské ulici v Českých Budějovicích, už jen ta vůně, co se tu line, vás uspokojí. A co teprve když váš pohled ulpí na vitríně – hruška, jablko nebo klasika větrník – zákusky vymazlené do posledního detailu. Denně je tu ve své trefně nazvané cukrárně Slaďme se připravuje 27letá „Budějčanda“ Kateřina Kloudová.

Za cukrárnou Slaďme se stojí 27letá maminka dvou dětí Kateřina Kloudová | Video: se svolením Kateřiny Kloudové