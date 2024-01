Už přes deset let vyrábí Barbora Klecandová produkty ze smrkové pryskyřice pod značkou Smolenka. Kdybychom se ale chtěli dostat na začátek příběhu výroby kosmetických produktů ze smrkové pryskyřice, museli bychom podle ní do 19. století, kdy s výrobou v jejich rodině začali. Recept se u nich totiž předává z pokolení na pokolení.

Za Smolenkou stojí rodina Klecandových. Barbora, Vojta (oba na snímku), Květuše a Václav | Foto: se svolením Smolenky

„Stále mám v živé paměti, jak jsem jako malé dítě pozorovala mého dědu Aloise při vaření masti ze smůly. Pamatuji si na tajemnou atmosféru a vůni. Lidé z vesnice si k dědovi chodili pro smolnou mast jako pro vzácnost. V té době jim pomáhala téměř na vše, co měli na těle bolavého,“ vzpomíná na svého dědečka Barbořina tchyně Květuše Klecandová.

Smolná mást pomáhala podle jejích dalších slov vyřešit problémy od rozbitého kolene, zanícených nehtů, bolavých zubů, prasklých pat, popraskaných rukou, záděrů, omrzlin, akné až po bércové vředy a plísně na nohou.

Na začátku podnikání Martiny Štefankové stála nemoc její dcerky:

Žena kvůli nemoci dcery vylepšila Priessnitzův zábal. Její nápad nadchl i lékaře

„S úspěchem mast používali i na zvířata. Dokonale vyčistila a zahojila vše,“ zdůrazňuje ještě Květuše Klecandová.

V roce 2012 převzala pomyslně štafetu její snacha Barbora Klecandová, která se rozhodla rodinný recept znovu oživit. Vznikla tak Smolenka. „Bylo to ve chvíli, kdy jsem byla s dcerou na mateřské dovolené a k původní práci účetní mě to moc nelákalo. Řekli jsme si, že zkusíme léčivou sílu pryskyřice nabídnout lidem,“ vypráví.

Pryskyřicový zázrak z lesů

Produkty nechala čtyřčlenná rodinná firma otestovat u Státního zdravotního ústavu, zkolaudovali provozovnu, vytvořili e-shop a začali mast a krém prodávat. V roce 2015 se stala Smolenka součástí Asociace regionálních značek, produkty jsou označeny regionální značkou „TOULAVA regionální produkt“.

Smůly se vůbec nebojí. Vyrábí z ní totiž produkty, které umí hojivé zázrakyZdroj: se svolením Smolenky

Hlavní složkou produktů je smrková pryskyřice. Na ní do lesů chodí manžel Květuše Václav. „Ví jak na to, odlupuje ronící smůlu šetrně ke stromům. Má na to potřebné vybavení a také kopu trpělivosti. Jedná se opravdu o mravenčí a zdlouhavou práci,“ nešetří Barbora Klecandová chválou na svého tchána.

Dvě kamarádky si založily značku Laskala, která vyrábí přírodní kosmetiku:

Kamarádky vyrábějí kosmetiku, která laská. Netestují na zvířatech, ale na sobě

Než se z pryskyřice stane krém, balzám nebo deodorant, je třeba několik dalších kroků. „Smůlu musíme důkladně vyčistit, třeba i ve třech až pěti vodách. Surová smůla je plná kůry, takže následuje pomalé zahřívání a přepouštění. Následuje čištění přes plátýnka, přidání ostatních surovin v potřebném poměru a následné plnění do dóz,“ přibližuje postup Barbora Klecandová.

Základem je máslo

I po letech používají stále stejný postup i suroviny.

„Náš praděda měl jednu kravičku na mléko. Z něj vyráběl máslo, a to je i základ naší masti. Tu dnes děláme z přepuštěného másla Ghí. U ostatních výrobků jsou základem kvalitní a přírodní suroviny. Našimi nejoblíbenějšími surovinami jsou bambucké máslo, kakaové máslo, mandlový olej, olivový olej, slunečnicový olej nebo kokosový olej,“ vysvětluje.

Hlavní složkou produktů ze Smolenky je smrková pryskyřiceZdroj: se svolením Smolenky

Nejoblíbenějším produktem je jejich mast, u které si zákazníci pochvalují hlavně její široké využití. „Jednou mastičkou lze vyřešit oděrky, odřeniny, prasklé paty, zánětlivé problémy, akné, afty, opary, mykózy nehtů,“ vyjmenovává její přínosy. Své místo si mezi oblíbenými produkty u klientů stal i krém, kúra na nehty, která pomáhá s mykózou, balzám na rty nebo deodoranty.

Přísloví „Co si neuděláš sám, to nemáš“ platí i v případě Václava a Tomáše:

Proteiny a v nich chemie? A dost, řekli si dva kamarádi a začali je vyrábět sami

Už teď má Barbora v hlavě další nápady. „Právě pracuji na schválení tuhého vosku na ruce, smrkového oleje na pleť, květové vody, tinktury na bradavice nebo smolenkového obkladu,“ přibližuje produkty. Každé zavádění nových výrobků je však podle ní dost zdlouhavé.

„Musí projít složitou legislativou, následuje grafické zpracování etiket, výběr vhodných obalů, a tak dále. Moc se na nové produkty těším a hlavně co na ně budou říkat zákazníci. V myšlenkách máme i novou a větší provozovnu, protože té současné je stále méně a méně místa,“ dodává.