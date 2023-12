Jeho svíčky voní jako klasické parfémy. Podnikatel by rád vybudoval impérium

Do tropického Thajska, k hořícímu krbu nebo třeba do božských zahrad plných květů. Tady všude se můžete „ocitnout“ v okamžiku, kdy vstoupíte do obchodu mladého podnikatele Jana Pflegera na Lidické třídě v Českých Budějovicích. To všechno díky sójovým svíčkám, které tady vznikají pod značnou Mafe candles.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nejoblíbenější svíčkou je v současné době Thajská limetka & mango. Vybírat mohou zájemci ale ze svíček s 24 vůněmi. Nechybí ani tematické svíčky - vánoční, podzimní nebo jarní | Foto: se svolením Mafe candles