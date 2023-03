Kdy jste přišli na to, že si svým koníčkem můžete vydělávat? Tigran Hovakimyan (TH): Nenazval bych to úplně koníčkem. Spíše bych to nazval: Věc, kterou dělám úplně nejradši na světě. První dva až tři roky jsem to dělal jen pro zábavu. Třetí rok jsem vystupoval na své první firemní akci. Za vystoupení jsem dostal honorář 15 tisíc korun, což bylo v té době, a pro šestadvacetiletého kluka to dnes stále je hodně peněz.

Tehdy vám, Tigrane, došlo, že se stand-upem dá živit?

TH: Ano, tenkrát jsem si uvědomil, že se stand-upem dá živit. Nejtěžší je přechod z každodenní práce, protože v určitý moment máte dvě zaměstnání. V životě jsem měl dohromady asi čtyři pokusy vydělávat si jenom stand-upem. Pokaždé jsem se musel vrátit ke každodenní práci. Naposledy to bylo kvůli covidu. Teď jsem aktuálně u pokusu číslo pět.

Zdroj: DeníkSoňo, kdy jste přišla na to, že si můžete vydělávat fotografováním?

Soňa Šerá (SŠ): Vlastně v době, kdy jsem objevila divadlo RockOpera Praha, kam jsem ze začátku chodila pouze na představení, ale vždy s foťákem. Poslala jsem pár fotek vedení divadla a po nějakém čase mi byla nabídnuta práce. Tu jsem s velkou radostí přijala, jelikož tenhle typ focení je mi hodně blízký. K tomu mi přibyla i administrativa, což mě také hodně baví.

Jak těžké je začít si vydělávat nebo přivydělávat něčím, co vás baví?

TH: Je to těžké, protože najednou jste svůj vlastní šéf, ale co je horší, jste i svůj vlastní zaměstnanec. Takže ta práce tam pořád zůstává, ale na rozdíl od normálního zaměstnání tady sekýrujete sám sebe, že jste něco neudělal nebo že jste líný.

SŠ: Jelikož dnes může fotit opravdu každý, tak to není tak jednoduchá cesta. Člověk si ji musí prorazit třeba tím, že je odlišný. Já jsem v tom měla velké štěstí.

Jak je těžké zabránit tomu, aby se z koníčku, který vydělává, nestala časem jen práce?

TH: Podle mě se tomu bohužel zabránit nedá. Počáteční euforie vždy pomine, a jestli si tím člověk chce vydělávat tak, aby žil dobře, pak do toho musí dát víc práce, než kdyby chodil do zaměstnání. Také se spousta věcí pokazí. Ale když to člověk má opravdu rád, tak půjde dál, i když mu to zrovna nevyšlo.

SŠ: Je spousta fotografů, kteří dělají klasické rodinné fotky, fotí zákazníky se zvířaty nebo v kostýmech. To je přesně to, co mě nijak nenaplňuje, a proto to nedělám. Byla bych totiž velmi nerada, kdyby mi můj koníček zevšedněl a já postupem času zjistila, že nefotím, ale cvakám.