Češka proslavila hospodu ve španělském zapadákově. Vaří guláš a houbovku

Do španělského Přírodního parku Tinença de Benifassà vede úzká silnice, která se klikatí na úbočí hor. Návštěvník musí počítat s tím, že cestou vzhůru stoupne průměrná spotřeba auta o nějakou tu desetinu litru, ale to se zlepší na cestě zpátky. Každopádně asi v 1100 metrech nad mořem se nachází malá vesnička Fredes, a vyhlíží přesně tak, jak by si našinec malou španělskou horskou vesnici představoval – okrové domy s kamennými zdmi namačkané blízko sebe. A právě tady už dva roky provozuje restauraci paní Zdena, která se do Španělska přestěhovala před více než dvaceti lety ze Zlína.

Paní Zdena vlastní restauraci ve vesnici Fredes | Video: Deník/Vilém Janouš