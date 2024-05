Kristýna Faltysová kdysi dostala od partnera k narozeninám náramek z minerálů. Nosila ho každý den, prohlížela si ho ze všech stran a byla stále více přesvědčená, že by ho dokázala vyrobit také. Nakonec si objednala veškeré potřebné komponenty a začala šperky sama vyrábět.

Šperkařka z Děčína vyměnila finanční poradenství za výrobu lapačů snů | Foto: se svolením Kristýny Faltysové

Zmíněný dárek ji úplně ohromil. „Miluji totiž přírodu, a když jsem náramek viděla, hned se mi začaly hlavou honit různé varianty barev. V té době jsem pracovala jako finanční poradce a ani by mě nenapadlo, že začnu s výrobou v takové míře. Ze začátku jsem tyto dvě zaměstnání kombinovala, ale postupem času jsem víc a víc toužila po tom být svým pánem a rozšířila jsem prodej o minerály, výrobu macramé výrobků (jde o drhání, techniku vázání uzlů – pozn. red.) a lapačů snů.“

Postupem času se k tomu nabalovalo více a více zboží. Zákazníky jsou hlavně ženy různých věkových kategorií. „Důležité je, aby se zákaznice se šperky cítily dobře a padly jim. Co se týče kvality šperků, vždy záleží na materiálu, který si zvolíte, a na šikovných rukách,“ vysvětluje Kristýna Faltysová.

Jak říká, snaží se dělat vše poctivě, používá originální barvy a doplňky stejně jako třeba kvalitní gumičky na navlékání. Za svůj největší úspěch považuje to, že má zákaznice, které se k ní opakovaně vracejí.

Lidem v okolí se její nabídka líbila, tak začala jezdit se stánkem a své výrobky prodávat. Dnes již tři roky s úspěchem vyrábí kromě šperků z oceli, minerálů a bižuterie také macramé lapače snů. Jde o amulety, které se používají jako ochrana před zlými sny a současně také zlepšují svým pozitivním vyzařováním atmosféru v prostoru. Ty dobré sny naopak sklouznou po peříčku zpět do duše spícího.

Kristýna FaltysováZdroj: se svolením Kristýny Faltysové

Do všeho jít naplno

Její motto pro podnikání i pro život zní: Do všeho jít naplno a nenechat se odradit negativními lidmi.

A to i přesto, že po prvním úspěšném roce se rozhodla založit rodinu, která pro ni je a bude vždy na prvním místě. Proto říká, že skloubit podnikání, výrobu a péči o dům a rodinu je časově velice náročné.

Největší odměnou v nelehkém světě podnikání je vidět radost zákazníků. „Zvlášť když vidím, jak nosí mé šperky nebo mi posílají fotky zavěšených dekorací u nich doma. Působím v podstatě kdekoliv, kde se naskytne nějaká zajímavá akce. Od doby, co mám malou dcerku, se ale snažím držet spíše u nás na severu Čech,“ říká děčínská rodačka, která zde vystudovala průmyslovku.

Do budoucna by si přála otevřít v Děčíně malý obchod, ale vzhledem k dnešním cenám zatím prodává své výrobky přes e-shop a jezdí po akcích.

Když šperkařka netvoří ve své dílně, ráda chodí do lesa s roční dcerkou a pejskem. Souvisí to i s jejím vztahem k ekologii. To je prý největší relax, stejně jako zahradničení, kterému by se, kdyby mohla, věnovala od rána do večera.