Padesát procent prokázaných účetních nákladů z předchozí sezony pro střední a menší skiareály, 12 až 15 procent pro největší střediska. Takovým způsobem dopadlo vyplácení kompenzací za zmařenou lyžařskou sezonu. "Bez kompenzací bychom na jaře skončili," přiznává Alena Hruboňová ze společnosti Snowhill, která provozuje sjezdovky ve vrchlabských Herlíkovicích.

"Zatímco vládní program kompenzoval menším lyžařským areálům zhruba padesát procent nákladů, v našem případě jsme dostali příspěvek na necelých 12 procent nákladů. To je v situaci, kdy naše tržby kvůli uzavření areálu klesly o téměř 98 procent, opravdu kritické," tvrdí ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

"V případě SkiResortu Černá hora - Pec částka za kompenzace tvoří jen zhruba 13 - 15 procent nákladů. Tržby za zimní sezonu 2020/2021 dosáhly propadu 95 procent oproti předcházejícím dvěma zimním sezonám. Situace, v jaké se velké areály nachází, tedy není vůbec příznivá," potvrzuje jednatel SkiResortu Černá hora - Pec Petr Hynek.

"Musím uznat, že kompenzační program pro lyžařské areály, který byl prostřednictvím Asociace horských středisek, ministerstva průmyslu a obchodu a dalších zájmových asociací našeho byznysu vytvořen, byl pro lyžařská střediska dobrý a celou řadu menších a středních skiareálů zachránil před jistým krachem. Velké lyžařské areály, navíc s řadou vlastních doprovodných služeb, mezi něž se řadíme, však narazily na kompenzační strop Evropské unie," naráží Hroneš na zastropování vyplácené podpory částkou 1,8 milionů euro (zhruba 46 milionů Kč), kterou stanovila EU na přímou podporu podnikatelům zasaženým pandemií covid-19, a to na období od března 2020 do prosince 2021.

Stav hraničí s likvidací

"V první řadě je nutné situaci chápat tak, že nás stát uzavřením provozu dostal do stavu, který hraničil s likvidací. Neustálými sliby o spuštění provozu a následnými odklady nás nutil realizovat obrovské náklady na přípravu provozu. Provoz skiareálů ale v průběhu zimy vůbec nepovolil," připomíná Alena Hruboňová z vrchlabského Snowhillu.

"To, že nám část nákladů kompenzoval znamená, že jsme mohli částečně uhradit platby za přípravu provozu. Ale vyčerpali jsme všechny rezervy a některé platby se podařilo odložit na další zimu. Rozhodně se to nedá chápat tak, že nás stát poskytnutými kompenzacemi před krachem zachránil. Navíc stále nemáme vyhráno," zdůrazňuje.

Vyplácení kompenzací podle ní proběhlo rychle. "To považujeme za úspěch v porovnání s jinými odvětvími. Pokryly 50 procent nákladů na provoz za zimní sezonu. To nám zajistí, že snad do další zimy přežijeme," doufá.

Do složité situace se dostal i tak velký hráč lyžařského byznysu jako Skiareál Špindlerův Mlýn. "Pandemie ovlivnila každou část našeho podnikání. Poměrně zásadním způsobem jsme byli nuceni restrukturalizovat firmu. Bohužel došlo i na propouštění zaměstnanců. Řízení nákladů byl jediný způsob, jak se s touto krizí vyrovnat a nadále vyrovnávat," vysvětluje ředitel Skiareálu René Hroneš.

Situace si vynutila rovněž redukci plánovaných investic. "Nyní si můžeme dovolit realizovat pouze životně důležité investice," říká Hroneš. Špindlerův Mlýn nicméně nadále počítá s největší a dlouhodobě připravovanou investicí, která propojí lyžařské areály Medvědín a Svatý Petr. Vybuduje nové lanovky, sjezdovky a parkovací terminál u Labské přehrady, na jehož střeše vzniknou dolní stanice lanovek. Pod střechou najdou parkování dvě stovky aut.

"Navzdory současné covidové situaci zůstává tento projekt naší hlavní investiční prioritou. Aktuálně jsme byli nuceni odložit zahájení jeho realizace o jeden rok," objasňuje René Hroneš.