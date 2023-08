Jak kontrolujete věkovou hranici pro nákup alkoholických a tabákových výrobků? Nezletilí do prodejny vůbec nemohou vstoupit. To je zajištěno tak, že se do ní lze dostat buď prostřednictvím bankovní identity nebo manuální registrací, která vyžaduje naskenování občanského průkazu. Zákazník se sice zaregistruje, účet mu vznikne, ale systém ho do prodejny nepustí.

Jaké zboží v prodejně nabízíte? Nabízíme všechno, co by člověk mohl zejména ve večerních hodinách narychlo potřebovat. Od nějakého malého občerstvení a nápojů, přes alkoholické a tabákové výrobky, ale i drogistické potřeby nebo základní věci na vaření.

Jak zabraňujete krádežím?

V prodejně funguje soustava kamer s umělou inteligencí, které monitorují aktivitu každého zákazníka v prodejně a jsou schopny vyhodnotit jeho případné nestandardní chování. Systém takovou situaci nahlásí a my pak záznam procházíme, abychom zjistili, zda ke krádeži skutečně došlo. Samozřejmě se může stát, že systém označí nějaké chování jako podezřelé a my následně zjistíme, že zákazník nic neodcizil. Systému však poskytujeme zpětnou vazbu, takže se dá říct, že umělá inteligence se učí za pochodu a efektivita neustále roste. Kamery navíc disponují rotačním mechanismem i možností obousměrné hlasové komunikace, která slouží v situacích, kdy se zákazník dostane do problému a potřebuje s něčím poradit. Pokud by nám však někdo opakovaně nezaplatil a my od něj nebyli schopni peníze získat zpátky, můžeme mu vstup do prodejny odepřít. Dveře se totiž odemknou až po načtení vygenerovaného QR kódu. Díky bankovní identitě nebo naskenovanému občanskému průkazu je zákazník velmi snadno identifikovatelný.

Je pravda, že když zákazník před vstupem do prodejny musí svoji aplikaci propojit s bankovní identitou nebo naskenovat svůj občanský průkaz, krást ho asi příliš neláká.

Je to přesně tak. Může to být někomu nepříjemné, ale my jsme ti, kdo zákazníkům dávají důvěru a ty údaje nás chrání. Zákazníci se však nemusejí bát, že bychom měli přístup k jejich citlivým datům. Jedná se o kontaktní údaje a například u manuální registrace to funguje tak, že občanský průkaz slouží pouze k ověření toho, co zákazník do systému zadal. Nikam se však neukládá a systém ho následně smaže.

Promítla se automatizace do cenové hladiny zboží v prodejně?

Zatím jsou naše ceny srovnatelné s cenami v běžných večerkách. Do budoucna však předpokládáme, že se personální úspory projeví. Zatím jsme na začátku, kdy zjišťujeme, jak na to lidi budou reagovat a zda to může nějak základně přežít. Potenciál ke zlevnění nebo k tomu mít nižší ceny než konkurence by se však mohl projevit ve chvíli, kdy se nám podaří otevřít více prodejen a koncept se takzvaně zajede. Lidská práce se totiž bude neustále zdražovat, což se tam, kde personální úspora není, nutně promítne i do cen potravin. Naším cílem je tak udržet potraviny dostupné. Ceny jsou v současnosti z velké části stanovené našimi dodavateli a doufáme, že se nám do budoucna podaří vyjednat lepší podmínky. Jsme v testovacím provozu, takže marži máme minimální. Do cenové hladiny se samozřejmě promítají vstupní náklady v podobě technologie, která předpokládáme, že se do budoucna bude rovněž zlevňovat.

S jakými problémy se v rozjezdu nejčastěji potýkáte?

Kámen úrazu je nejčastěji forma toho vstupu, protože spoustu zákazníků odradí jen to, že si musí něco stáhnout a nevnímají tam žádnou přidanou hodnotu. Už jen to, že jsou dveře zavřené. V tomto směru máme naučené, že když jsou zavřené dveře, je zavřený i obchod. Lidé navíc nečtou. Často tak vezmou za kliku, podívají se na návod a dál s ní lomcují. Samozřejmě i pokladna funguje trošku jinak tím, že nejdříve je nutné načíst svůj přístupový QR kód a do kiosku se přihlásit, než začnete zboží markovat. Některým rovněž chybí onen lidský faktor a v prodejně očekávají přítomnost nějaké autority. Už se to však lepší a máme i zákazníky, kteří se k nám vracejí, zejména mezi těmi, kteří v dané lokalitě bydlí.

Chystáte se v budoucnu otevírat další prodejny tohoto typu?

Ano, máme to v plánu. Velký potenciál vnímáme zejména na vesnicích, kde dochází k výpadku klasických prodejen kvůli malé návštěvnosti a nízkým tržbám. Stále více lidí v těchto lokalitách vyžaduje flexibilnější služby. Omezená otevírací doba je jedním z hlavních problémů. V podvečerních hodinách nebo o víkendech tu totiž často není nic otevřené a lidé musí dojíždět do velkých obchodních řetězců ve městech. Prodloužení otevírací doby se však finančně nevyplatí. Vzhledem k tomu, že však prodejny jsou v menších městech nepostradatelné a stát je musí často dotovat, rádi bychom se vydali tímto směrem. Další možností je přiblížit se více mladým lidem. Nemusí to být nutně v centru, ale ve čtvrtích, kde se koncentruje velké množství studentů.

Plánujete do budoucna nějaké novinky?

Teď nás trochu zlobí manuální registrace na zařízeních s Androidem, kterou musíme opravit. Současně se během následujících čtrnácti dnů bude implementovat nová aktualizace, která celý proces výrazně zjednoduší a zrychlí. Uvažujeme i o rozšíření sortimentu, zejména na chlazené zboží, jako jsou mléčné výrobky. Přemýšlíme i o surovinách, které by člověk mohl potřebovat, aby si mohl uvařit plnohodnotné jídlo. Bohužel na to je potřeba opravdu široký sortiment. Sbíráme proto zpětnou vazbu, i když vzorek ze statistického hlediska zatím reprezentativní není. Rádi bychom do budoucna také vytvořili věrnostní program pro naše zákazníky a nabízeli jim nejrůznější slevy ve formě kupónů s ohledem na roční období, státní svátky a podobně. Zákazníkovi tak například řekneme, hele je státní svátek, všude mají zavřeno, pojď si k nám pro chleba.

Jaký je dosavadní zájem o nákup ve vaší prodejně?

Aktuálně máme vyšší stovky registrací. Vracejících se zákazníků je až necelá třetina. Na to má vliv i to, že se nacházíme na poměrně turistickém místě hned vedle hotelu. Takoví zákazníci sem přijdou jednou, dvakrát, víckrát však svůj nákup nezopakují.