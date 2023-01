A tak začal alespoň s prací osobního fitness trenéra. Kolem třicátých narozenin začal mít ale problémy s pohybovým aparátem. „Navštěvoval jsem kolegu a kamaráda terapeuta, který mne vždy, alespoň pro mne tedy záhadně, dal jistými hmaty vždy do kupy a já s obdivem odcházel,“ popisuje Tomáš.

Od pokerového klubu a největší amatérské ligy došel až k józe a védské meditaci

Tehdy uhodil hřebíček na hlavičku. To bylo to, co mu bylo souzeno. Práce sportovního terapeuta. Hned při první návštěvě svého kamaráda totiž zjistil, že se to chce naučit. Chtěl poznat, jak vše v těle funguje, aby si mohl pomáhat i sám.

„A tak jsem si začal dělat určité specifické kurzy, docházet na semináře, přednášky a následně do školy. Práci sportovního terapeuta by vždy měla předcházet především vyšetření u erudovaného lékaře. Při návštěvě u mne je potřeba se zaměřit na jistou funkční a komplexní diagnostiku pohybového aparátu a následné sestavení rehabilitačního plánu od určité regrese,“ říká Kafagi.

Objednat se k němu může prakticky kdokoliv, koho trápí pohybový aparát. Také mohou přijít ti, co se chtějí dozvědět cokoliv o stavu pohybového ústrojí a předejít tak problémům do budoucna. „Dnešní problém je bohužel to, že se buď hýbeme málo, či naopak špatně. Pokud zmiňuji 'špatně', myslím tím především takové ty skokové případy, kdy někdo, kdo denně prosedí osm hodin u počítače v kanceláři, nikdy nesportoval, a co více, už v minulosti měl problémy s páteří či zády, začne najednou běhat závody, byť pouze amatérské,“ vysvětluje Tomáš.

Takové případy prý vidí každý den. Kromě toho se také velmi často setkává s opakující se symptomatologickou léčbou a nulovým řešením na vyléčení. „To je jedna z velkých a častých chyb, stejně jako stále se opakující aplikace strečinku do rehabilitace. Proti statickému strečinku, ať už v rámci rehabilitace, nemám vůbec nic, pokud je vysloveně cíleně indikován a nejen bezhlavě,“ konstatuje Tomáš.

Především je ale prý velmi důležité ptát se, proč je daný sval těsný nebo stažený. A proto pořádá semináře a kurzy, kde se snaží tyto zažité mýty a polopravdy uvést na pravou míru. Velkou podporou v práci nachází u své přítelkyně Veroniky.