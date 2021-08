Bývalý družstevník chtěl nejdřív hospodařit ve velkém. „Mít pole s obilím, prodávat mléko. Chovat stádo krav, ale rychle jsem přišel na to, že bych se strhal,“ říká otec tří dětí. Proto se rozhodl, že bude jen chovat krávy a prodávat mléko.

„Ještě za tmy jsme museli krávy podojit. Mléko odvézt do mlékárny do Havlíčkova Brodu. Dostali jsme sotva sedm korun za litr. Mlékárnu v Brodě zrušili a nastal problém,“ povzdechne si Jaroslav.

Tak se rozhodl, že bude mléko prodávat přímo zákazníkům. „Každé ráno jsme s Avii jeli na obvyklou trasu a dodávali mléko do domu. Třeba jen do lahve dvoulitrovky pověšené na vratech. Ale ani to dlouho nešlo,“ vysvětluje současný starosta obce Číhošť, proč se pustil do chovu krav jen na maso moderní metodou na pastvě pod širým nebem.

„Začal jsem s tím jako jeden z prvních. Dřív nebylo krávy vidět jinde než v kravíně. Krávy zvlášť, telata zvlášť. U mě jsou krávy venku na pastvě celý den a telata s nimi. Nejdřív mi to ochránci zvířat měli za zlé, ale časem se z toho stala móda,“ vypraví Jaroslav, který má svoje stádo skotu vychované tak, že k němu přiběhne na zavolání.

Inteligentní a odolné zvíře

Podle jeho názoru jsou krávy odchované jen venku zdravější, v lepší kondici a méně stresované než v kravíně. Také maso mají lepší. „Krávy vydrží venku i za tuhých mrazů do mínus patnácti. Zimu mají dokonce radši než horko.Tele narozené v zimě přežije všechno. Nemoce nezná,“ vysvětluje soukromý zemědělec, který už předal statek a krávy dětem.

Jak dodává, venku odpadne chovatelům povinnost čištění chléva. Mléko není třeba dojit, to vypijí telata. Jaroslav při tom ukazuje na svoje stádo v obrovské ohradě. Dobytek nevypadá zanedbaně ani utrápeně. Spíš naopak. Krávy mají přístřešky kam se mohou uchýlit, celodenní přístup k vodě a krmení. Podle Tvrdíka je kráva inteligentní a odolné zvíře.