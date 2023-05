Startupy mají v podnikatelském prostředí svůj smysl a přínos. Proto existuje řada cest, jak s jejich úspěšným růstem podnikatelům pomáhat. Jednou z nich je spolupráce se státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) ČR CzechInvest. O podpoře startupů mluvil v rozhovoru pro Deník Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací na MPO a pověřený ředitel agentury CzechInvest.

Jaký je největší přínos startupů do podnikatelského prostředí?

Startupy přinášejí do podnikatelského prostředí čerstvý vítr a nové nápady. Jsou to obvykle mladé a inovativní firmy, které mohou být velkým přínosem pro ekonomiku. Mohou přinést nové technologie, produkty a služby, které dosud neexistovaly, a také přispět k vytváření nových pracovních míst.

Jaké největší výhody startupy přinášejí?

Velká výhoda je právě v inovacích, které přinášejí na trh. To si v CzechInvestu uvědomujeme a dlouhodobě spolupracujeme se startupovým prostředím a pomáháme rozvoji inovativních firem. Tyto aktivity dále posilujeme a v minulém roce jsme spustili program Technologická inkubace, který je nejen největším projektem agentury, ale také největším českým projektem na podporu startupů.

Jakými všemi prostředky se tedy CzechInvest snaží pomáhat lidem, kteří si chtějí rozjet vlastní startup?

Samotné startupy podporujeme prostřednictvím našich programů, jako je právě Technologická inkubace, a celou řadou dalších aktivit. Pro začínající podnikatele s inovativními nápady pak máme edukativní specializované eventy jako například business shaker (série workshopů – pozn. autora), různé soutěže a ideathony (intenzivní workshop, jehož cílem je přinášet nové nápady – pozn. autora) a poskytujeme konzultace. Za zmínku stojí i naše propojování startupů s dalšími relevantními firmami a jednotlivci.

Setkáváte se v rámci startupů často s nápady a projekty, které mají komerční potenciál a jsou originální, nebo jde spíš o vzácnost?

Vždy mě pozitivně překvapuje, kolik se u nás objevuje zajímavých nápadů a projektů. Velké množství z nich má dnes komerční úspěch, a to často i za hranicemi Česka. V CzechInvestu podporujeme právě inovativní startupy, které mají komerční potenciál. Konkrétně pak v rámci zmiňovaného projektu Technologická inkubace jsou to projekty, které jsou výjimečně inovativní, proveditelné a škálovatelné. Samotná inovace a originalita ale nemusí být jen o produktu, můžeme se bavit o rozdílném byznys modelu či customer experience (zážitek zákazníka při kontaktu s produktem nebo službou – pozn. autora).

Vzpomenete si na nějaký velmi úspěšný a originální startup, kterému CzechInvest pomohl?

Těch případů je mnoho, uvedu alespoň dva. V poslední době byly velmi výrazné například startupy Dronetag nebo Hayaku s aplikací Cashreader. Dronetag přináší zařízení, které lze upevnit na jakýkoliv dron, na který se vztahuje legislativa EU, a to pak zajišťuje jeho bezpečný provoz. Startup Hayaku vyvinul mobilní aplikaci CashReader pro nevidomé, která nemá ve světě konkurenci. Přečte měny z více než sta zemí a je přeložena do více než třiceti jazyků.

Mají to v současnosti lidé, kteří si chtějí rozjet startup, těžší kvůli uplynulým rokům, kdy ekonomiku ochromila pandemie a následně vysoká inflace?

Je pravda, že poslední roky nebyly pro ekonomiku a podnikání jednoduché. Pandemie a inflace způsobily mnoho potíží a výzev pro mnoho firem včetně startupů. Vidíme ale, že situace přinesla také mnoho nových příležitostí a trendů, které mnozí podnikatelé využívají.

Startupy z jakého odvětví jsou v současnosti nejlukrativnější?

Nedá se to úplně paušalizovat, protože téměř v každém oboru může vyrůst vysoce prosperující firma, pokud přijde s významnou inovací a úspěšně ji uvede na trh. Dá se ale říci, že atraktivní jsou aktuálně například startupy v oblasti umělé inteligence, kolem které v posledních letech zažíváme skutečný boom. Dále bych určitě zmínil další sektory jako biotech, pharmatech či medtech.

Je česká startupová scéna něčím specifická?

Česká startupová scéna je stále poměrně mladá a rychle se rozvíjející. Startupů na počet obyvatel máme méně, než je evropský průměr, ale situace se zlepšuje. Přes některá omezení se dá říci, že Česko není pro založení startupů vůbec špatným místem. Nedávno jsem viděl jeden žebříček, který ukazoval, že jsme dokonce nejlepší zemí pro založení startupu na světě. Nicméně určitě jsou zde věci, na kterých je vhodné pracovat.

Které to jsou?

Například z různých průzkumů vychází, že v ČR není mezi mladými lidmi založení startupu viděno jako prioritní kariérní cesta. Podpora podnikavosti je tak určitě jedním z témat, kterému je vhodné se věnovat v rámci vzdělávacího systému, a chceme se na něj více zaměřit v rámci aktivit naší agentury.

Kolik startupů pomohl CzechInvest rozjet v minulém roce?

„Rozjet“ možná není to nejvhodnější slovo, většinou pomáháme už rozjíždějícím se startupům nabrat větší rychlost. V minulém roce jsme jich takto prostřednictvím celé řady aktivit od workshopů přes konference až po mentoring podpořili přes 60.

Do jakých odvětví nejčastěji spadaly startupy, kterým CzechInvest loni pomohl?

Jedná se zejména o odvětví, která souvisí se zmíněným projektem Technologická inkubace. Tedy o oblasti jako mobilita, umělá inteligence, cirkulární ekonomika, tech4life, pokročilé materiály a kreativní průmysly a speciálně chci zmínit také vesmírné technologie, a to i díky našemu úspěšnému vesmírnému inkubátoru – ESA BIC Czech Republic.