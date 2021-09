Říká se, že práce v kontaktních centrech je velmi náročná. Váš názor?

Spíše bych řekl, že je opředená předsudky. Ve skutečnosti přináší široký záběr činností, a hlavně má velkou budoucnost. Tato centra hrají a budou hrát důležitou roli v oblasti poradenství a podpory zákazníků. Běžné věci, které se dříve dělaly v pobočkách, dnes vyřizujeme na dálku. V internetovém prostředí dnes už zájemce hledá odborníka online, aby se s ním poradil a vyřešil daný problém – běžně používáme třeba sociální sítě. O rozmanitost u nás není nouze.

Pokud srovnáte Kontaktní centrum KB s jinými, je práce u vás v něčem jiná?

Kontaktní centrum KB vzniklo jako jedno z prvních na českém trhu a dodnes patří mezi špičku v oboru. Není to jen o telefonování, máme týmy, které s klienty „mluví“ na sociálních sítích, specializují se na e-mailovou korespondenci, poskytují poradenství online. V tomto směru je to jedinečný typ služby.

Jak vypadá a co by měl umět ideální telefonní bankéř?

V první řadě má mít rád lidi a komunikaci s nimi. To je základní stavební kámen této práce. Měl by být proto komunikativní, nutná je alespoň základní technická zdatnost. Měl by mít zájem vzdělávat se, protože potřebuje znát nabízené produkty. To se však u nás naučí, takže nikdo se nemusí bát přihlásit i bez předchozí praxe. Z těch formálních záležitostí uchazeč potřebuje maturitu. Jinak však nezáleží na věku ani životní situaci. Kromě zaučení jsme schopni vytvořit podmínky všem vhodným zájemcům.

A co můžete nabídnout zájemcům naopak vy?

Snažíme se řídit potřebami našich zaměstnanců, protože naše práce je o lidech. Živým tématem je rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Proto nabízíme různé typy pracovních úvazků, snažíme se vyjít každému vstříc. Samozřejmostí je možnost pracovat z domova, dokonce až polovinu pracovní doby. Zavedli jsme volné dny na vzdělávání a charitu, nabízíme o spoustu zvýhodněných bankovních produktů. Novinkou je tzv. narozeninový den, který může každý jubilant strávit podle svého. A když se zeptáte mých kolegů, tak odpověď bude stejná: v Komerční bance je dobrá parta lidí, se kterými můžu trávit čas i po práci.

Čeho si osobně ceníte na této práci?

Mám skvělé kolegy, kteří mě inspirují a mohu se na ně stoprocentně spolehnout. Práce je pro mě bez nadsázky druhá rodina. I to je důvod, proč mě i po 22 letech mě práce v Kontaktním centru KB stále naplňuje a těším se na každý den v ní. Možná nevěříte, ale přijďte se pře-svědčit na vlastní oči. Rádi vám nabídneme kávu a všechno probereme.