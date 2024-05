Zákeřnou rakovinu žena porazila. Nyní si plní sen a podniká v milované kosmetice

Jako laborantka pro výrobu alkoholu pracovala Štěpánka Vokounová z Karlových Varů pro Becherovku. Práce ji nenaplňovala, tak odešla do rodinného podniku. Ani tady ale nebyla uspokojená, tak rozjela vlastní vysněné podnikání v kosmetickém odvětví. Začátky byly náročné, šest let se rozvíjela. Avšak jen do chvíle, než jí do života vstoupila nemoc – rakovina.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Štěpánka Vokounová porazila zákeřnou rakovinu a života si váží víc než kdokoliv jiný | Foto: se svolením Štěpánky Vokounové