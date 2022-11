„Je to aktuálně jeden z velkých zdrojů lidí, kteří nám pomáhají. Jsou šikovní a mají chuť pracovat,“ popisuje Železná.

Nového zaměstnance, ale tentokrát českého, zrovna zaučují v rozvažovně. V té se do náplní oplatek namíchává cukr, olej, kakao, syrovátka a oříšky. Vypadá to dost jinak, než když maminka míchá v misce náplň vánočního cukroví. To je ale jen začátek výrobního procesu. „Výrobu máme automatizovanou až na úroveň automotive průmyslu,“ říká Železná.

V Lovosicích jsou dokonce zaměstnanci, kteří sem z automotive přišli. „Chválí si, že je tu teplo a čisto. A že to není tak manuálně náročné,“ líčí Železná.

Procházíme kolem linky Cha Cha, nazvané podle oplatky plněné karamelem a máčené v čokoládě. Mondeléz ji dodává na trh v Beneluxu. Na stejné lince se vyrábí i Timeout, který jde zase do Velké Británie. „Je to chuťově siesta. Oplatka plněná čokoládovou náplní a máčená v pravé čokoládě,“ popisuje linemanažer Tomáš Sláma.

Obrovská poptávka

Na cizí trhy jdou i sušenky Blumetis a Monarch. A také Chips Ahoy či Kruidnoten. „Prťouskové“ Penny se dovážejí dokonce až na Blízký východ. Kvůli tomu mají ve fabrice i certifikaci na „halal“ potraviny, tedy ty, které jsou islámem povolené. Mondeléz by chtěl v Lovosicích vyrábět mnohem víc než současných 28 tisíc tun dobrot ročně. Poptávka na trzích je prý obrovská. „Stojí to celé na nedostatku pracovní síly prakticky na všech pozicích. Využili bychom každé ruce navíc,“ tvrdí Železná.

Namixovaná náplň z rozvažovny končí o patro níž v míchačce. Ta ji dodrtí na základní hrubost, potrubí ji dovede do konší. Odsud náplň pokračuje na tříválec, který ji ještě víc ulisuje. Na lince Miňonky, kterou má na starosti náš průvodce Sláma, procházíme nejen kolem tříválce, ale i vedle zádělů, míchačky, mazacího stroje a dalších sekcí. Desítky metrů zabírají pece. Z nich vycházejí oplatky nejprve jako velká „kniha“ o několika plátech, teprve pak se řežou na dílky.

Lidí je u automatizované linky pomálu. Jejich úlohou je hlavně dohlížet na kvalitu koncových produktů. Pokud jsou naražené nebo ne úplně dolité čokoládou, jdou pryč, nebo se zpracovávají znovu. Další větve linky už zajišťují balení výrobků.

„Tucky“ posílali na Ukrajinu

Při pohledu na valící se dobroty se člověku sbíhají sliny. Zaměstnanci mají povoleno si „sáhnout“. Tomáši Slámovi vydrželo nenosit si do práce svačiny prvního půl roku. Pak se mu sladké přejedlo. V Lovosicích ale vyrábějí i slané krekry Tuc Tuc v několika variantách. „Nejradši mám sweet chilli,“ říká Sláma. Kateřina Železná dodává, že „tucky“ jsou jedním z nejoblíbenějších produktů Mondelézu v potravinových bankách. Do těch českých, slovenských a maďarských loni věnovali více než 250 tun různých výrobků.

Na začátku ruské invaze posílala společnost „tucky“ na Ukrajinu. „Nepotřebují žádné speciální skladování, žádnou ledničku. A dají se použít jako chleba. Namazat sýrem, sníst s šunkou,“ vysvětluje Železná.

Největší továrnou Mondelézu – a nejspíš vůbec největší sušenkárnou v Evropě – je ta opavská, kde pracuje přes tisíc lidí. Menší lovosická fabrika sídlí v budově nedaleko centra města i nádraží. A něco už pamatuje. Dobroty se tu vyrábějí už 167 let. V 19. a 20. století to byla i čokoláda a cikorka. Po roce 1989 se na budově střídaly různé názvy. Byly to Opavia, Nestlé, Danone či Kraft Heinz.

Od posledně zmíněné společnosti se před 10 lety oddělila divize Mondeléz.

Velká nadnárodní společnost valí do Lovosic investice především v posledních pěti letech. Jejich výsledkem jsou například paletová „hnízda“, která se obejdou bez operátorů. Úplně poslední investicí je šestá výrobní linka, která dosahuje světových standardů. „Teď stabilizujeme počet lidí a soustředíme se na zvyšování jejich kvalifikace,“ popisuje Železná.