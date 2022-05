„Moje začátky byly na svatbách kamarádek, které využily mou pomoc a rady. Účastnila jsem se několika kurzů a webinářů pro svatební koordinátorky. Svatby organizuji hodně dlouho, ale teprve loni jsem se rozhodla, že bych to chtěla dělat pořádně, takže jsem nakoupila spoustu věcí, dekorací a podobně. Tento rok dělám pětadvacet svateb, takže moc děkuji nevěstám, které si mě vybraly a vložily do mě důvěru. Je to krásná práce,“ uvedla Brejchová, která přiznala, že ač chce většinou každá nevěsta růžovou, tak je každá svatba úplně jiná.

Jako svatební koordinátorka má spoustu práce, a to s přípravou samotné stavby a vymýšlení veškerých detailů, aby vše sedlo, ale i v samotný svatební den, kdy je na nohou od brzkých ranních hodin.

„Mým úkolem je, aby si nevěsta den užila. Musím kompletně naplánovat svatební den, abychom věděli, kdo přijde, kdo co bude dělat, aby byl veškerý komfort pro nevěstu a její přípravu. Ráno většinou vstávám kolem šesté, jedu zkontrolovat svatební místo, nazdobím ho, pak přijíždí svatební hosté, matrikářka, oddávající, musí se všichni seřadit a vše se rozjíždí, obřad, špalír, focení, a až když všichni usednou k obědu, tak mám chvíli klid, pak pokračuji dále,“ popsala svou práci Brejchová.

Nevěsta si může den D užít

Budoucí nevěsta Kateřina Novotná si dokáže přestavit, že by si nechala připravit svatbu koordinátorkou. „Myslím, že to ulehčí nevěstě spoustu lítání a práce. Nemusí se stresovat, od rána pobíhat, jestli vše klapne, jestli je vše na místě, může si ten den D skutečně užít. A co jsem se dívala i informovala i na ceny, tak to nejsou žádné velké pálky. Osobně vážně přemýšlím o využití služeb koordinátorky. Spoustu inspirace jsem načerpala i na svatebním odpoledni, takže už mám i jasnější představy, jak by mohla naše svatba vypadat,“ řekl Novotná.