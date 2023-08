Styl, trpělivost, předvídavost a čas – tohle všechno musí mít úspěšný podnikatel ve svatebním odvětví. Něco o tom ví majitelka svatebního salonu Emilie v Karlových Varech.

Modely od Miluše Klementové si každá zamiluje | Foto: se svolením Miluše Klementové

Miluše Klementová vystudovala obchodní akademii a místo toho, aby nastoupila ke své mamince do svatebního salónu, chtěla sbírat zkušenosti jinde. V Moseru tedy zpracovávala výkresové dokumentace a navrhovala monogramy pro pískování. Časem se vypracovala na asistentku výrobního ředitele. Pak ale nastoupila na mateřskou dovolenou a do sklárny se už nikdy nevrátila.

Právě v tomto období, hned po mateřské, totiž začala pomáhat mamince ve svatebním salónu. Zjistila, že podnikání s malým dítětem je vlastně fajn a že jde oproti fabrice skvěle skloubit.

Upravit, našpendlit a vše, co se krejčovství týká – tohle se musela Miluše rychle naučit. Zákaznice se totiž v šatech musí cítit pohodlně, a hlavně jí musí dokonale sedět. „Musím sledovat trendy v módě, proto jezdím na různé veletrhy po Evropě – do Itálie nebo Německa a stále se učím,“ říká podnikatelka.

Bez rezervovaného termínu se ale do salónu Emílie v Karlových Varech jen tak nedostanete. Podnikatelka se snaží zákaznice nikdy neodmítat. Umí jim poradit jak s výběrem šatů, tak s případnými úpravami.

Jsou žádané různé typy svatebních šatů. Záleží na typu svatbyZdroj: se svolením Miluše Klementové

„Snažím se domluvit se na termínu návštěvy na salonu předem. Občas se stane, že klientka přijde neobjednaná na salon, ale tam už je objednaná dáma. Tuto situaci většinou pochopí a domluvíme si termín. Občas se to ale s pochopením nesejde, a já musím vysvětlovat, že nejsme klasický obchod s oblečením, ale služba, a že se zákazníkům věnujeme individuálně,“ vysvětluje Miluše.

Aby v salonu vyhověla co největšímu množství zákaznic, jsou modely velmi odlišné. Nevěsty si šaty vybírají do stylu svatby. „Jsou to od klasických svateb u zámků, klášterů přes boho svatby u lesa, statkové svatby ve stodolách, a v poslední době také plážové svatby v zahraničí,“ popisuje paní Miluše.

Spolupracuje s vizážistkou a jezdí za návrhářem

Svatební salon a vizážista k sobě neodmyslitelně patří. Salon Emilie už pět let spolupracuje s Ivetou Zahálkovou Vítkovou. Tím pádem zákaznicím nabízí v salonu kompletní služby. Nevěsta si vybere svatební šaty a vizážistka ji do toho určitého stylu nalíčí a vytvoří účes.

Návrhář Randy Fenoli s Miluší Klementovou a vizážistkou Ivetou VítkovouZdroj: se svolením Miluše Klementové

S vizážistkou Ivetou létá pravidelně paní Miluše do Holandska, kam je zve na prezentaci nových modelů jeden z jejich dodavatelů – firma Modeca. Již několikrát se tam osobně setkali s Randym Fenolim, jenž má svou vlastní televizní show v americké televizi pro nevěsty. „Na salonu nabízíme i jeho vlastní kolekci svatebních šatů,“ dodává hrdě.

Právě Fenoli je skutečně velkým odborníkem a miláčkem v tomto oboru. Spolupráce s ním je pro salon obrovským přínosem.

„Je to prima pocit, když nevěsta z mého salonu odjíždí mnohdy rovnou k oltáři,“ uzavírá Miluše Klementová.