Jedna porce má 450 gramů. Je bez použití umělých konzervantů, stojí 295 korun. Firma pravidelně dodává hotová jídla na cesty účastníkům Rallye Dakar i zahraničním klientům, naposledy sedmi tisícům italských hasičů. Například ve Francii kuriózně nejvíc frčí sušená míchaná vajíčka.

"Zákazníci po nás každý rok chtějí na Vánoce kapra s bramborovým salátem v sáčku. Technologicky ale nejde udělat. Proto jsme si řekli, že je předběhneme a uděláme svatomartinskou husu, kterou zvládnout lze," vysvětlil zakladatel a majitel firmy Radek Slabý, jak se zrodil nápad na Svatomartinskou husu.

"Druhým popudem byla nejistá situace s covidem. Nikdo neví, jestli budou restaurace fungovat, proto jsme chtěli lidem svátky přiblížit, aby si sváteční pokrm mohli užít, kdykoliv budou chtít," dodal.

"Upekli jsme husí stehna, poté je odkostili, aby v pytlíku bylo jen maso bez kostí. Doplnili jsme červené zelí a bramborový knedlík. Vše je zcela bez konzervantů," řekl Radek Slabý. Zájem o svatomartinskou husu je hned během prvního týdne veliký, proto kuchaři ještě přidělávají další porce.

Příprava svatomartinské husy s bramborovým knedlíkem a červeným zelím v kuchyni trutnovského výrobce Adventure Menu.Zdroj: Adventure Menu

"Naše svatomartinské husy se dají koupit různě po Čechách v našich 250 partnerských obchodech jako HUDY, Rockpoint nebo Alza, máme i vlastní e-shop," upřesnil majitel.

Malou firmu založili v roce 2011 během studií vysoké školy v Plzni Radek Slabý a Adam Sogel. "Byly to typické garážové starty," pousmál se Slabý při vzpomínce na rozjezd. Dnes vyrábí 18 druhů sterilovaných a 11 druhů sušených jídel. Dvojice šéfkuchařů se čtyřčlenným pomocným personálem je vaří v bývalé prodejně potravin v Trutnově v Lomní ulici. To je dřívější sídlo kolegů z Expres Menu, kteří postavili v Trutnově továrnu na trvanlivá jídla. Právě u nich se tehdejší nováčkové učili technologické postupy.

"Základní princip není úplně složitý, používaly ho už naše babičky, které zavařovaly maso do sklenic a také do něj nedávaly žádnou chemii. Poté se vžilo, že co vydrží dlouho, to se neobejde bez chemie. My se snažíme o poctivý přístup," upozornil šéf firmy.

Proces výroby je přísný. Musí se dodržovat výrobní pravidla firmy, nepoužívají se konzervanty, ani žádná jiná chemie. O konzervaci se stará pouze teplo a tlak. To je důvod, proč jídlo vydrží tři a více let, v kombinaci s obalem, který zajišťuje bariéru. Je to sáček z několika vrstev, jde o kombinaci hliníku a plastů.

Druhou technologií, kterou Adventure Menu používá, je vakuové sušení. "Před téměř třemi lety jsme přišli na trh s novinkou, technologií vakuového sušení, díky které můžeme pokrmy dehydrovat a ušetříme u toho až 30 procent energie. Naše jídla si tak vozí po celém světě i dobrodruzi, kteří potřebují ušetřit každý gram váhy batohu, třeba himálajští horolezci," uvedl Slabý.

Guláš i sušená míchaná vajíčka

Jídlo stačí jen ohřát a můžete si ho dát kdekoliv. V Česku jdou nejvíc na odbyt hovězí guláš s bramborem, hodně oblíbené je také jelení ragú s bramborovými špalíčky. Firma dodává trvanlivé jídlo také do zahraničí, například do Francie, Německa, Itálie či Švédska. Kuriózní je Francie, kde nejvíc frčí sušená míchaná vajíčka.

"To je jídlo, které si málokdo bere na cesty, proto jsme zkusili dělat míchaná vajíčka. Lidé si je oblíbili, možná proto, že je to tak netradiční a přitom opravdu chutnají jako domácí vajíčka," vysvětlil.

"V sušených jídlech jsme se snažili jít víc do mezinárodní kuchyně, naše technologie nám umožnila dělat těstoviny. Máme například indické kuře Tikka Masala s rýží Basmati, Chilli con Carne, penne s boloňskou omáčkou," přiblížil menu.

Adventure Menu se zaměřuje na klienty vyhledávající outdoorové aktivity, trvanlivé jídlo dodává také hasičům, armádě, ozbrojeným složkám, na humanitární projekty. Firma prosperuje, do dvou let plánuje výstavbu výrobního areálu v Trutnově.