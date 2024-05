Týmovost, odvaha, čestnost, péče a humor. To jsou hlavní hodnoty, na kterých si společnost Albert zakládá. Na jejich základě vytváří pro všechny kolegy ve více než 330 prodejnách, třech distribučních centrech, službě Albert Online i centrále zdravé a bezpečné pracovní prostředí.

Manažerka Hana Vrzalová (druhá zleva) je na svou prodejnu, a především na tým svých zaměstnanců, nesmírně hrdá. Sehranost a podpora v kolektivu je vidět všude kolem. | Foto: Deník/Vladimír Vecheta

V posledním pravidelném průzkumu spokojenosti doporučilo Albert jako místo k práci úctyhodných 89 % zaměstnanců. Ti nejlepší z nich se díky nominaci svých kolegů pak mohou dočkat ocenění Zlatý Albert, které se každoročně vyhlašuje v Praze.

Za příběhem Hany do Třebíče na Vysočině

Třebíč je s 35 tisíci obyvateli druhé největší město v Kraji Vysočina a přirozená metropole západní části Moravy.

Jako město proslulé několika architektonickými památkami zapsanými na seznamu UNESCO hostí každoročně stoupající počty návštěvníků. Pro jeho obyvatele je však perlou, kterou by za jiné bydliště jen tak neměnili.

Je to moc pěkný pocit, když víte, že si vaší práce někdo váží, říká Hana Hrudová

„Z Třebíče pocházím a v Třebíči žiji a pracuji celý život,“ představuje se Hana Vrzalová.

Manažerka jedné ze 4 provozoven řetězce Albert v Třebíči je zaměstnancem již plných 23 let!

„Z toho devět let vedu tuto prodejnu v místní části Nové Dvory,“ doplňuje paní Hana obrázek svého dlouholetého působení ve firmě Albert.

„Jako vyučená prodavačka jsem nejraději mezi lidmi. Proto mám práci v obchodě velmi ráda a jsem tu také nesmírně spokojená,“ doplňuje.

Cenné, ale těžce nabyté zkušenosti

Paní Hana si svou cestu do role manažerky prodejny prošlapala díky náročným osobním zkušenostem.

„Začínala jsem jako pokladní a postupně jsem se posouvala na vyšší pozice,“ líčí svou manažerskou maturitu paní Hana.

„Za pochodu jsem se učila spoustu řídicích a provozních dovedností,“ doplňuje.

Měl jsem to štěstí, že zaměstnání je mi koníčkem, říká Pavel Baxa

Za nakonec úspěšně získanou životní zkušenost vděčí svému partnerovi, který ji podržel.

„Za svou trpělivost se mnou si zaslouží svatozář,“ vyzdvihuje paní Hana důležitost rodinného a partnerského zázemí pro úspěšné zvládání pracovních povinností.

„Proto jsem ve volném čase nejraději právě s ním,“ zdůrazňuje.

Stabilní, zastupitelní a spolehliví!

Devět let práce v novodvorské prodejně je ovšem také znát.

„Na tuto prodejnu jsem hrdá, hlavně na svoje zaměstnance,“ vyzdvihuje paní Hana nejen z pozice manažerky, ale i členky kolektivu kvality, které jí více než dělají radost.

Prodavačkou jsem chtěla být vždycky, říká týmová kapitánka Libuše Šimková

„Dnes je nás tu 18, zbytek jsou brigádníci. Kolektiv máme stabilní, a nikdy se nestalo, že by mě v něčem holky nechaly. Navzájem se podporujeme. Máme postavené vztahy důvěry na bázi žádostí a vyhovění. Žádné direktivní řízení a příkazy. Filozofií práce v Albertu je flexibilita a zastupitelnost. A my se umíme efektivně zastoupit: co umím já, umí i moje zástupkyně a team leader, a co umí ony, tak jsem se zase učila od nich já. A nejen v tom se mohu na svůj tým a své lidi opravdu spolehnout,“ uzavírá.