Jsem takové dospělé dítě, říká designérka cestovních her v textilním pytlíku

Cestovatelské a designerské zkušenosti vtiskla Táňa Sekerková do originálního produktu. Přihlásila se do soutěže na design nové řady her firmy Efko-karton, která se třicet let zabývá výrobou hraček. Více než měsíc připravovala návrhy a poté je prezentovala v Novém Veselí na Vysočině. A vyhrála. Deset cestovních her uložených v pytlíku nese název Pytlíczech. Ten se teď stává hitem.

Jsem pořád dospělé dítě, říká cestovatelka a designérka Táňa Sekerková. | Foto: se svolením T. Sekerkové