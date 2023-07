Václav Žoudlík z Pelhřimova patří ve světě tance do nejvyšší mezinárodní třídy. Výuku ve své taneční škole neustále osvěžuje novinkami. Třeba svatebním tancem a jógou smíchu.

Z vystoupení Václava Žoudlíka s taneční partnerkou na Pelhřimovské vánoční tančírně. | Foto: se svolením Václava Žoudlíka

Jako jeden z mála v Česku dosáhl Václav Žoudlík nejvyšší mezinárodní třídy v latinskoamerických tancích. Na kontě má úspěchy z mezinárodních tanečních soutěží i mistrovství ČR. Nic jej nezastaví v tom, aby se sám zdokonaloval, učil se novinkám a předával je dál v taneční škole Dance-Art Pelhřimov, kterou založil.

V roce 2011 začal v Pelhřimově učit tanec v kurzech Latiny pro ženy. „Máme je dodnes, jsou stále velmi oblíbené,“ říká. Václav Žoudlík také založil taneční kroužek pro děti, který se časem vyvinul v taneční sportovní klub. S rozvojem kurzů se rozšiřovala i činnost taneční školy.

„Naše škola působí v Pelhřimově a v Pacově,“ přiblížil Žoudlík. Účastníky tanečních kurzů připravuje na nastávající dobu. „Nemůžeme nabízet taneční v podobě jako před dvaceti lety. Mazurku v klasických tanečních neučíme. Raději se věnujeme novinkám jako salsa či bachata,“ míní.

V kurzech se zabývají i úskalími trendu rozvolňování v etiketě a oblékání. DanceArt Pelhřimov vede kromě kurzů pro veřejnost, které zahrnují taneční pro mládež, pokračovací taneční pro mládež, taneční pro dospělé a latinu pro ženy, také tréninky sportovního tance. V nich trénuje latinskoamerické tance zhruba stovka členů v různých věkových kategoriích, mnozí v tancích soutěží. Škola zajišťuje vystoupení a předtančení na plesech a společenských akcích, ale také „školičku tance“. Oč jde?

„Firmy či pořadatelé po nás požadují zajistit na jejich akci krátkou improvizovanou lekci nějakého tance,“ popisuje mistr Žoudlík. Do některých kurzů či workshopů prý začleňuje hodinku jógy smíchu. „Je to extrémně zdravé cvičení. Uvolňuje tělo, navozuje pozitivní emoce a dobrou náladu, vyplavují se při něm endorfiny,“ usmívá se taneční mistr.

To není výčet všech aktivit. „Narůstá nám zájem o individuální lekce ze strany veřejnosti a členů našeho klubu. K tomu roste zájem o svatební tanec,“ nastínil Žoudlík. Budoucí svatební pár prý často potajmu chodí trénovat i dva měsíce předem.

„S taneční úrovní svatebních párů to bývá rozdílné. Někteří neumějí tančit a chtějí natrénovat jeden tanec, aby na svatbě například potěšili svoji babičku pěkně zatančeným waltzem. Přicházejí i ti, kteří chtějí ostatní svatebčany ohromit speciálním tanečním číslem či show. A my jim s tím pomůžeme,“ představuje taneční mistr situace z praxe.

Setkávání napříč generacemi

Do historie společenského dění v Pelhřimově se Žoudlíkova DanceArt zapisuje pořádáním Pelhřimovských tančíren. „Není to jen tematický zaměřený taneční večer při dobré, reprodukované hudbě, kterou tam pouštím. Je to společenské setkávání napříč generacemi. Přicházejí i lidé, kteří naši školu nikdy nenavštěvovali,“ zdůrazňuje Žoudlík, jenž je známý i coby moderátor řady dalších společenských a kulturních akcí.

Jeho škola završuje každý školní rok Pelhřimovskou taneční akademií s vystoupeními členů tanečního klubu. „Letošní ročník bude jubilejní – desátý. Měl být přede dvěma roky, ale koronavirus to pozastavil,“ objasnil tanečník.

A proč se stal mimo jiné instruktorem první pomoci? „K první pomoci mám velice blízko. Na akcích se spoustou lidí se hodí mít po ruce zdravotníka. Chci pomáhat šířit znalost první pomoci i mezi veřejností,“ má jasno Žoudlík.