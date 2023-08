Řada lidí se svou zálibou či koníčkem začíná už v útlém věku. Sokolovský rodák, dnes taneční mistr v oboru Jan Onder, ke své vášni přišel ale až ve druhé třídě základní školy. Tanec ho uchvátil natolik, že dnes je velmi žádaným nejen jako lektor, ale chtějí ho i v televizních soutěžích. Populární StarDance dokonce dvakrát vyhrál

Jan Onder | Foto: se svolením Jana Ondera

První chvíle na parketě a věděl, že ho tanec jednou bude živit. Jan Onder má zkrátka tanec v krvi a jeho životní cesta mu byla nejspíš souzena. Na plesech vystupoval už od osmi let. Teprve v patnácti si ale poprvé řekl o honorář. Organizátoři mu nějakou dobu dávali tisíc nebo dva tisíce korun jen tak, do ruky. Ale po nějaké době narazil na organizátora, který chtěl fakturu.

„Já jsem byl nucen zjistit, jak takové záležitosti fungují a díky těmto zkušenostem jsem tomuto systému začal rozumět,“ vzpomíná tanečník. Když dosáhl plnoletosti, zamířil hned na úřad a vyřídil si živnostenský list.

Před řadou let, když začal tancovat, byl před svými vrstevníky za totálního exota. Rád ale býval středem pozornosti. Jak říká, díky tomu všemu pochopil, že je svým způsobem samotář, který občas potřebuje pozornost. „Každý jsme jiný a tahle pestrost je báječná, nebo ne?“

Jak Honza Onder říká, člověk se musí hlavně pořádně otáčet. A co víc, musí znát svou cenu. „Každý, kdo prodává sám sebe, se nesmí podceňovat, ale zase musí mít velkou dávku pokory. Naučil jsem se skladovat daňové doklady pro svou účetní a během roku přemýšlím nad tím, co je náklad a co náklad není. Nejsem v tom tedy žádný odborník, já jsem poloviční bohém, ale po letech se snažím přemýšlet nad tím, co se mi vyplatí a co ne,“ vysvětluje.

Jan Onder - tanečník, který si už od dětství šel za svým snemZdroj: se svolením Jana Ondera

Když vyráží s partnerkou na vystoupení, zvažuje čas na cesty, rozsah jednotlivých vystoupení, a také fakt, pro jakou společnost člověk vlastně vystupuje. „Nejdůležitější ale je, aby produkt, který nabízíme, stál za to. Musíme být fit a plni energie, kterou předáme publiku,“ konstatuje taneční mistr.

Úspěch nepřichází sám od sebe

I taneční podnikání se musí stále pilovat. Neexistuje, aby tanečník šel na vystoupení bez řádné průpravy.

Honza dnes chodí se svou partnerkou trénovat čtyřikrát týdně na hodinu a půl tancovat a k tomu šestkrát týdně běhají osm kilometrů. Ví moc dobře, jak se dostat do kondice a na čem musí důkladně pracovat. „Ten pocit, že jste v super kondici, je nádherný a momentálně k tomu směřuji. Samozřejmě, čím je člověk starší, tím je těžší super kondice dosáhnout a dá to dost práce,“ zmiňuje.

Tanečník v současné době trénuje hlavně dospělé manželské páry. Má však i dvacetiletou zkušenost se soutěžními juniorskými a mládežnickými páry. Několik let vede i klasické taneční pro mládež. Každý může mít u Honzy Ondera soukromé lekce. Pravidelně se také účastní televizních tanečních soutěží.

Jan Onder při televizní soutěži s paní BatulkovouZdroj: se svolením Jana Ondera

Už v roce 2008 se zúčastnil populárního pořadu StarDance, který společně s herečkou Danou Batulkovou vyhrál. V páté řadě podruhé tančil ve StarDance a tentokrát s atletkou Kateřinou Baďurovou opět zvítězili. V roce 2013 pak naposledy soutěžil v této televizní soutěži s modelkou Taťánou Kuchařovou a skončili ve finále druzí.

Jako v každém podnikání, i v tanečním oboru si musíte něco odříci. „Když mám večer kurz, víno s kamarády nepřipadá v úvahu. To samé platí s dovolenou, když jsou kurzy, nebo máme vystoupení na plese – nikam se nejede,“ vysvětluje.

Největší radost? Spokojení studenti

Zavzpomínal i na školní časy. „Už tehdy, na střední škole, jsem nejezdil na výlety, protože jsem musel trénovat. Na lyžáky jsem jezdil s jinou třídou, jelikož jsem musel na soustředění.“

I když se člověku nechce, každý tanečník musí vykouzlit úsměv na tváři a vytvářet dobrou náladu. Jak říká, a řada lidí by to potvrdila, vyžaduje to občas spoustu síly a energie. S ní se však Honza Onder učí správně pracovat.

Za to, kde je dnes, vděčí hlavně svým rodičům a svému učiteli Bahníkovi. Největší radost má pak z volného času, ve kterém rád cestuje a ze spokojených studentů. „Když vidíte taneční pár, který přijde na to, jak se tancuje nějaká figura a vyjde jim to společně, je to báječný pocit. Mám obrovskou radost z toho, co dělám a taky z veškerého volného času s mou rodinou,“ říká s úsměvem.