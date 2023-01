Jaroslav Vajgl žije v Čelákovicích nedaleko Prahy a projekt Těhotnej kuchař pro něj dneska znamená v podstatě práci na plný úvazek. „Těhotnej kuchař mi zabere většinu pracovního času, je to třeba na 8 až 12 hodin denně,“ uvádí Jaroslav Vajgl s tím, že příprava jednoho videa není vůbec jednoduchá a vše závisí na mnoha faktorech.

Se sushi má muž bohaté zkušenosti. Ve své restauraci ho teď propojuje s burritem

„Jednoduchá jídla zaberou se vším všudy – řekněme – třeba tři hodiny, složitější i více než 10 hodin. Za dvěma až třemi minutami výsledného videa se totiž kolikrát skrývají dvě tři hodiny hledání co nejlepšího technologického postupu, mnohdy čtyři až šest hodin vaření a natáčení a pak ještě dvě hodiny stříhání a namlouvání zvukové stopy,“ popisuje Těhotnej kuchař.

Před nedávnem Jaroslav Vajgl vydal svou první kuchařku, která je interaktivní – pomocí QR kódů se prokliknete na video recepty a čeká vás tak spousta zábavného vaření. První vydání šlo do předprodeje loni v listopadu a zaznamenalo obrovský zájem. Po pár dnech předprodeje bylo zapotřebí původní náklad tří tisíc kusů zvednout na pět tisíc.

„I tak se během necelých tří týdnů celý náklad vyprodal. V neděli 8. ledna šlo do prodeje druhé vydání. Po čtyřech dnech nám z tří tisíc kusů zbylo 100 posledních kuchařek a již jsme objednali v tiskárně třetí vydání. Takový zájem jsme opravdu nečekali a máme z toho fakt radost. Pomalu začínáme práce na další kuchařce, která by měla jít do prodeje v druhé polovině letošního roku,“ říká Jaroslav Vajgl.

Dalším velkým úspěchem Těhotného kuchaře je obrovský nárůst fanoušků na všech jeho sociálních sítích – z 50 tisíc se za poslední rok stal milion sledujících. Zároveň si také váží zisku prestižního ocenění Křišťálová lupa 2022. V současné době chystá Těhotnej kuchař pro své příznivce jedno překvapení, ale jeho konkrétní podobu prozatím neodtajnil.

Podnikatel hledal kvalitní a chutné pečivo. Nenašel, tak ho začal péct sám

A jak Vajgl vnímá současné zdražování potravin a energií? „Je pravda, že se to na všechny valí ze všech stran, jen nájemné nám zvedli o bezmála pět tisíc korun a všímám si i rostoucích cen v maloobchodě. Chápu, že spousty rodin se to úzce dotýká. I tak bych ale nešetřil na kvalitních surovinách,“ podotýká Vajgl a dodává: „Pokud si člověk sedne s tužkou, naplánuje si nákupy a vaření alespoň na týden dopředu a pak nakupuje ve větším množství a v akcích, dá se ušetřit i vařit kvalitně.“