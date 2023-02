Denně vystoupá z chladného sklepa s tanky a dalším zařízením do své výrobny tři patra a nachodí kolem třinácti kilometrů. Secesní strop a měděné varny piva ve zvýšeném patře nad restaurací hosty často lákají vyjít nahoru a odtud pak sledovat výrobu či cvrkot v restauraci, jež nabízí atmosféru noblesní meziválečné doby.

„Pivo v pozici sládkové vařím osmým rokem, ale v pivovarnictví se působím již 35 let, a to díky tátovi. Ten mě ve třinácti letech, když jsem moc netušila, kam po škole, nasměroval do pivovarské školy v Plzni. A mě tam tato profese dokonale chytla,“ vzpomíná.

Kromě tradiční 12°, ležáku plzeňského typu Monopol, zde Martina vaří i 11° polotmavou Karlík, višňovou 11° a pivo anglického typu ALE 14°. Během roku se navíc připravují také speciály různé stupňovitosti, jako jsou Podzimní Vídeňský ležák či Vánoční Porter.

V blízkosti varen si návštěvníci restaurace mohou prohlédnout i stěnu vytapetovanou zarámovanými cenami. Martina si hodně váží třeba ceny za Inspirativní přístup k českému pivovarnictví a dalších prestižních ocenění. „Pro mě je ale mnohem důležitější, když vidím restauraci plnou spokojených hostů, kteří si kromě chutné kuchyně pošmáknou také na pivu,“ říká s úsměvem.

Sládková alkoholu příliš neholduje, ale pivo vaří skvěléZdroj: se svolením Martiny Valterové

Po škole začínala v ústeckém Zlatopramenu a před nástupem do nově vznikajícího Monopolu vařila v minipivovaru Na Rychtě v centru krajské metropole.

Zlomový rok?

Ekonomické kotrmelce se Martiny dotkly hlavně během covidu, protože pracuje jako OSVČ na živnostenský list. „Ale zvládla jsem to, naopak teď jsme všichni v očekávání. O 100 procent se zdražily suroviny a tento rok se ukáže, co dál. Třeba vývoj kolem plynu bude zásadní, to je moje noční můra. Výrobu piva máme totiž založenou právě na něm.“

Pivo sice vaří ve Wellness Hotel Pivovaru Monopol převážně jen pro samotnou restauraci, ale protože si během pandemie lidé nakoupili výčepní zařízení domů, dodnes jim pivovar prodává i menší sudy. „Naštěstí k nám zákazníci chodí na pivo či jídlo stále stejně, potvrdilo se, že si již vybírají kvalitní podniky. Svoji roli hraje jedinečný architektonický styl Monopolu, ale i nedávno otevřený nový wellness,“ míní sládková.

Plány do budoucna

Pro Martinu je nyní důležité udržet úroveň a nastavenou kvalitu zlatavého moku, který vaří. „Myslím, že už není třeba nic zásadně „zlepšovat“, i když v tvrdé práci nepolevím. Říkám to samozřejmě s velkou pokorou. Po úspěšném dni v Monopolu se ráda odměním aktivním odpolednem v blízkých Krušných horách. K životu potřebuji přírodu, kde relaxuji s mým velkým psem. S tím souvisí také pohled na ekologii, která je pro mě velmi důležitá i při vaření piva,“ dodává.