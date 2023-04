Finsko se pro Terezu Tabachovou stalo doslova srdeční záležitostí. Až tak, že se mladá psycholožka z Krnova rozhodla na e-shopu prodávat ryze finskou kosmetiku s čistě přírodním složením, bez chemie. Marjalla je výsledkem jejích zkušeností s produkty firem z této severské země.

Tereza Tabachová je vystudovanou psycholožkou. Při mateřské dovolené se kromě svým dvěma dětem věnuje i svému internetovému obchodu Marjalla. V něm prodává ryze přírodní finskou kosmetiku | Foto: se svolením T. Tabachové

Do Finska se Tereza Tabachová vypravila poprvé před více než deseti lety, v době svých studií v oboru psychologie na vysoké škole. „Byla jsem tam jako au-pair ve farmářské rodině, žijící v srdci čisté přírody. Pro mne to byl hodně autentický zážitek intenzivního kontaktu s finskou divočinou. Později jsem se do Finska vrátila ještě několikrát, ať už jako au-pair, nebo na návštěvu ke svým finským rodinám,“ zmínila.

V době mateřské dovolené začala Tereza testovat finské přírodní kosmetické produkty. Následně se je rozhodla nabídnout v ČR prostřednictvím e-shopu. Marjalla zahrnuje kosmetické produkty poměrně mladých finských firem.

„Chtěla jsem českým zákazníkům nabídnout produkty plné arktické přírody, která je jednou z nejčistějších na světě. Byliny a rostliny vypěstované v arktických podmínkách obsahují mnohem více živin a antioxidantů než stejný druh vypěstovaný u nás. Je to dáno tvrdými podmínkami, které musí tamní rostliny překonat,“ objasnila.

Do internetového obchodu vybírá kosmetiku firem používajících při výrobě prémiovou kvalitu surovin. „Všechny výrobky jsem testovala nejdříve na sobě a dala jsem je vyzkoušet i lidem z mého okolí. Nabízím jen značky, jimž naprosto věřím,“ zdůraznila mladá maminka.

Obchod U bobule

Proč e-shop nazvala Marjalla? „Marja je tradiční finské jméno a současně je to výraz pro bobule, jež jsou součástí řady kosmetických výrobků, které nabízím. Název lze přeložit jako U Marji nebo U bobule,“ vysvětlila.

Při hledání vhodné kosmetiky ji svým pojetím zaujali menší finští výrobci stoprocentně přírodních produktů. „Šlo mi hlavně o to, aby výrobek obsahoval v maximální možné míře přísady z čisté finské přírody. Aby měla každá z přísad svůj nezastupitelný význam,“ doplnila. Nakonec si oblíbila výrobky pětice finských firem – Moi Forest, Niki Newd, Nörre Nordic, Henua Organics, Circulove.

Internetový obchod Terezy Tabachové nabízí i krémy na ruce s obsahem arktického prachu. Pochvalují si jej i mnozí lidé trpící kožními problémyZdroj: se svolením T. Tabachové

Čím jsou produkty těchto firem zajímavé? „Například malá rodinná firma Nörre Nordic vyrábí tři druhy sér, obsahující vzácné oleje z arktických lesních bobulí. Ty samotní výrobci ručně sbírají uprostřed čistých hlubokých finských lesů. Krásná vůně lesa vás okamžitě zaujme svou neotřelostí,“ přiblížila podnikatelka.

Unikátní arktický lesní prach

Zajímavá je i kosmetika firmy Henua Organics, využívající březovou mízu a borovicový extrakt – ty v české kosmetice běžně nenajdete. Na kosmetiku značky Moi Forest prozradila, že obsahuje arktický lesní prach.

„Jde o složku, která podle průzkumů univerzit dokáže podpořit imunitu a napomoci s léčením některých kožních obtíží,“ řekla Tabachová. Poukázala také na produkty společnosti Circulove, procházející několikatýdenním procesem fermentace, jenž je obohatí o cenné výživné látky. A výrobky firmy Niki Newd – to je podle Terezy Tabachové doslova gurmánská výživa pro pleť.

„Produkty Niki Newd se pro náš e-shop navíc vyrábí exkluzivně, teprve na základě naší objednávky, takže jsou zcela čerstvé a o to výživnější,“ dodala závěrem majitelka e-shopu.