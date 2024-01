Pokusy, jež měly ověřit účinnost silic proti plísním na bramborách, vyústily po řadě testů v objevení speciálního třívrstvého pytle. Ten díky kmínové silici zabraňuje klíčení této oblíbené zemědělské plodiny. Unikátní pytel vyrábějí v litoměřické společnosti Terpenix.

Každý z nás to zná, když otevře po čase špajz a v něm jsou naklíčené, měkké a zelené brambory. V tomto stavu už by se neměly vůbec jíst, a právě zmíněný pytel nazvaný Zembag tento problém řeší.

Ve firmě Pavla Kloučka a jeho kolegů tak díky náhodě zúročili výsledky tříletého zkoumání, díky kterému brambory vydrží třeba v panelákové kuchyni a při pokojové teplotě i několik měsíců, aniž by se zhoršila jejich kvalita. Speciální obal se v podstatě skládá z několika vrstev včetně juty a fólie zabraňujících proniknutí světla, stejně tak slouží k udržení vhodného prostředí pro skladování brambor.

Jako student doktorského programu na České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze se Matěj Božik do projektu Terpenix zapojil před devíti roky ve svých 27 letech.

„Začínali jsme zejména poradenstvím a testy biologické aktivity. Později jsem se začal starat i o náš e-shop Ošetřeno.cz. První pytle jsme na trh uvedli díky kampani na sbírkovém portálu Hithit na podzim 2017, kde se nám podařilo vybrat první peníze na opravdovou sériovou výrobu. A název Zembag? Ten vznikl ze složeniny ZEM čili zemák, nářečně brambor, a BAG, tedy pytel,“ vysvětluje spoluzakladatel start-upu podpořeného ČZU.

Pytel do každé rodiny

Cílem Terpenixu je dostat obal na brambory do každé rodiny nejen v Čechách, ale také v Evropě či zámoří. Úspěch začíná firma sklízet v Německu, první vzorky se dostaly třeba do Austrálie. Pytle pro ni šijí ve třech chráněných dílnách v Hradci Králové nebo Pardubicích. I když třeba v Číně by výroba přišla levněji, smysluplnější je podle Matěje Božika podpořit zhruba sedmdesátku znevýhodněných zaměstnanců v tuzemsku.

Kromě skladovacích pytlů nabízí firma na internetovém obchodě přípravky na ochranu rostlin na přírodní bázi či přírodní hnojiva. Zákazníci se tak profilují z lidí, kteří rádi pečují o zahrádku a chtějí pěstovat bez chemie.

Firma ve vývoji neustrnula

Na skladě už je nyní po dalším vývoji připravena zásoba pytlů na česnek a cibuli, které by firma chtěla dostat na trh v prvním čtvrtletí tohoto roku. A v prodeji je také „univerzální pytel“ na ovoce a zeleninu, kdy se jedná o designový obal, který ovoce a zeleninu ochrání zejména před světlem a otravným hmyzem.

„I když doposud jsme fungovali jen přes doporučení a fungovalo to, začali jsme loni i s placenou reklamou. To, že si lidé o našich produktech povídají a pak nám volají, že by si je chtěli koupit, nás velmi těší. Stejně jako když zákazník kupuje už několikátý pytel pro někoho známého nebo z rodiny,“ říká spokojeně rodák z Teplic, který nyní žije v Praze.

V sezoně relaxuje i tím, že čas od času vypomáhá ve skladě. To prý je nejlepší odpočinek stejně jako když ho nabíjí radost zákazníků, kteří dostanou svou objednávku včas a kompletní.

„Dáváme důraz na komunikaci jak uvnitř firmy, tak navenek. Nevodíme zákazníky za nos a když se něco nepovede, tak to nemáme problém přiznat. Spokojení zákazníci i zaměstnanci, to jsou spojené nádoby, jinak by nemělo smysl to dělat,“ říká Matěj, který si odpočine doma s rodinou nebo s kamarády u piva. Vítaným bonusem pak bylo i nedávné ocenění Firma roku 2023 Ústeckého kraje.