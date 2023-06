Vystudoval vysokou školu, dva roky seděl u počítače jako projektant. Dnes je ale nositelem titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. Doma na zahradě, doslova na koleně, vyrábí štípaný modřínový šindel, repliky historických luků a šípů nebo řezbářské nože.

Jak jste se dostal ke dřevu?

Docela pozdě. Dobře jsem se učil, a tak jsem šel na vysokou školu, na jaderku Českého vysokého učení technického, pak jsem přešel na strojní fakultu. Školu jsem úspěšně dokončil. Ale už v průběhu školy jsem si říkal, že to není úplně to, co chci dělat. V době studia se mi podařilo sledovat mistra tesaře Petra Růžičku při práci na Pražském hradě, kde otesával trámy. A to se mi velmi zalíbilo. Protože se mi líbí středověká kultura, už při studiu jsem začal vyrábět luky. Dodělal jsem školu a sedl si za počítač jako projektant. To jsem ale vydržel asi dva roky. Nešlo to. Něco jsem musel změnit.

Petr Klíma při výrobě modřínového šindele:

Zdroj: Sedlák Jan

I při práci jste vyráběl luky?

Nejen to, v rámci jistého kurzu jsem si přičichl i ke klasické tesařině. A to mě chytlo maximálně. Chtěl jsem takzvaně na volnou nohu coby tesař, proto jsem si ještě musel udělat střední školu na tesařinu, abych mohl dostat živnost. S prací jsem sekl a šel se věnovat dřevu naplno. Začátky byly trochu složité, nejprve jen klasická tesařská práce, postupně jsem nabaloval věci, které mě opravdu baví. Kromě tesařiny, která je pro mě hlavním tématem, dělám také drobnou kovařinu, vyrábím hroty na šípy, hřeby nebo řezbářské nože, což jsem se naučil od svého dědy. Kovařina je pro mě ale jen takový doplněk.