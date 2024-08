Letos je to už deset let od doby, kdy se Plzeňan Tomáš Fryč začal věnovat výrobě originálních nožů. Svou značku TF Knives vybudoval mladý nadšenec úplně od nuly. Dnes už pořádá vyhledávané výstavy nožů a některé zakázkové kusy prodává i za desítky tisíc korun.

Asi jako většinu kluků ho zajímaly zbraně a nože už od dětství. „A tak jsem začal svoji nožířskou éru klasikou – rybičkou. Protože rybařím a věnuji se myslivosti i osobní obraně, bylo jasné, že u rybičky to neskončí. Postupně jsem začal dělat nože pro sebe a pro kamarády,“ začíná Tomáš Fryč vyprávět svůj příběh o tom, jak začalo jeho podnikání.

Postupem času navrhl a vyrobil nože rozličných tvarů, velikostí a designů. Každý nůž, který navrhne, navíc i sám testuje.

Nůž musí majiteli padnout do ruky

„Můj nejprodávanější model, EDC Hunter, jsem ladil skoro tři roky, než vznikla dnešní finální podoba. Vždy se snažím skloubit eleganci s užitnou hodnotou, co nejlepším řemeslným provedením a samozřejmě dobrým poměrem cena/výkon. V případě výroby zakázkového nože na míru se pak vždy snažím o to, aby nůž padl majiteli perfektně do ruky, aby byl osobitý a jeho design přesně odpovídal charakteru majitele,“ přibližuje důležité parametry ideálního nože.

Ty vyrábí jak metodou kování, tak vybrušování z plátů oceli. Velice rád se věnuje výrobě takzvaných sendvičů, kde jsou boky čepele tvořeny zpravidla měkčí a houževnatější ocelí a jádro je pak z tvrdé nástrojové oceli. Dále se zabývá kováním damaškové oceli.

„Baví mě experimentovat a vytvářet si vlastní postupy, technologie zpracování. Proto vždy u daného typu materiálu zjišťuji, jaké tepelné zpracování se jeví jako nejlepší, aby měl nůž co nejlepší požadované vlastnosti. Abych mohl toto určit, vyrobím několik čepelí, které po finálním zpracování zlomím a zkoumám strukturu zrna oceli. Když jsem spokojený, vyrobím opět několik čepelí, které osadím rukojetí a testuji vlastnosti hotového nože,“ pokračuje.

Zakázkové nože míří do celého světa

Tomáš Fryč má v nabídce kolem 25 typů nožů, které vyrábí „sériově“. Samostatnou kapitolou a také pilířem, který dostal značku TF Knives tam, kde je dnes, jsou nože zakázkové.

close info Zdroj: Deník/Martina Burda, se svolením Tomáše Fryče zoom_in Plzeňan Tomáš Fryč (vlevo) se věnuje výrobě originálních nožů.

„Zhotovení zakázkového nože probíhá většinou tak, že na základě požadavků zákazníka zhotovím náčrt, který společně upravujeme, dokud se neshodneme na finální verzi. Poté přijde na řadu volba materiálů pro čepel, rukojeť a pouzdro. Nakonec mohu přistoupit k výrobě samotné. V průběhu výroby posílám zákazníkovi fotky, případně se po domluvě může přijet podívat i před dokončením nože. Okruh zákazníků mám velmi široký, moje lovecké a rybářské nože si našly cestu například na Sardinii, do Francie, Německa a dalších zemí,“ vyjmenovává Fryč.

Nožířské řemeslo dělá s láskou

Ruční výroba nožů je podle něj velice specifická, jeden nůž může trvat den, ale i týden nebo déle… Výrobky, které mu projdou rukama, nejsou jen pro movitější zákazníky či sběratele, najdete je i v kuchyních běžných domácností nebo v batohu trampa. Cenové rozpětí je od dvoutisícikoruny do desítek tisíc korun za kus.

Nožířské řemeslo už není jen o kusu železa a bucharu nebo palici, jak to známe z našich pohádek. Dnes nožíř užívá technologie a materiály, na které by naši předci ani nepomysleli. Jedno ale zůstává společné.

„Ta radost z toho, co vám vzniká pod rukama, ale i fortel, který je k tomuhle řemeslu třeba. Věřím ale, že každé řemeslo, které děláte s láskou, se na výsledku vždycky projeví,“ uzavírá Tomáš Fryč.