Ostrava, ale i celý Moravskoslezský kraj a Brno si dávno zvykly na Tietoevry. Severský lídr v IT službách tady patří mezi nejvýznamnější a nejstabilnější zaměstnavatele. V Ostravě si staví novou moderní budovu známou jako Organica, podporuje technické vzdělávání na školách. A to není všechno.

„Obecně se dá říct, že Tietoevry rychle směřuje do technologické budoucnosti. Nejen na globální úrovni, ale také v Ostravě, Brně a Košicích bude svým zákazníkům poskytovat pokročilé IT služby s vyšší přidanou hodnotou. Jako například cloudové služby, oblast bezpečnosti a vývoj softwaru. V těchto oblastech dále rosteme, ale v oblastech tradičních infrastrukturních služeb dochází k poklesu množství pracovních míst,“ říká Petr Lukasík.

Generální ředitel TietoEVRY Czech Petr LukasíkZdroj: Deník/Pavel SonnekKolik lidí vlastně nyní zaměstnáváte?

Tietoevry aktuálně zaměstnává jen v České republice téměř 2900 specialistů. Ještě před několika lety jsme měli asi 2500 zaměstnanců. V loňském roce přijalo Tietoevry v České republice asi 650 zaměstnanců, včetně studentů, a tento trend bude ve vybraných segmentech intenzivně pokračovat i v letech příštích.

Jaký byl v roce 2022 poměr mezi novými zaměstnanci a těmi, kteří odešli?

Vynechám-li studenty, pak jsme loni přijali 525 zaměstnanců a ve stejném roce od nás odešlo 364 zaměstnanců.

Znamená vámi zmíněný rozvoj pokročilejších IT služeb také propouštění?

Tietoevry je na globální úrovni nově vnitřně členěna podle služeb, které svým zákazníkům poskytuje. Do České republiky se toto členění propsalo také, takže zde máme Tietoevry Create, Transform, Connect a Industry. Pokud se ptáte na propouštění, zřejmě jste slyšeli o tom, že v rámci Tietoevry Connect zanikne u nás až 250 pracovních míst v oblasti tradičních infrastrukturních služeb.

Zeptám se laicky: o jakou práci přesně jde?

Tietoevry Connect pokračuje v migraci svých zákazníků ze starších tradičních platforem na moderní a vysoce automatizované cloudové služby. Jak roste počet automatizovaných multicloudových systémů, které vyžadují méně manuálních zásahů, je potřeba úměrně upravit kapacity v segmentu tradičních služeb. Tento proces by měl být dokončen ve druhém čtvrtletí roku 2023.

Nabídnete zaměstnancům, jejichž pozice zaniknou, náhradní pracovní místa?

V této souvislosti budou probíhat s každým propouštěným zaměstnancem individuální jednání s cílem zjistit, zda a o jaké pracovní uplatnění v rámci Tietoevry by měl zájem – a zda je za tímto účelem ochoten absolvovat příslušnou rekvalifikaci.

Která z těch byznysových oblastí, které jste jmenoval, bude v příštích letech nejdynamičtější?

Nejvýrazněji poroste segment služeb Tietoevry Create, který se zaměřuje na IT konzultace v oblasti dat, designu a softwarového inženýrství. Víme, že do této oblasti budeme muset jen v České republice a Polsku přijmout stovky špičkových IT specialistů a kromě toho budeme muset rozvíjet své aktivity i v dalších, pro nás nových, zemích. Třeba v prvním pololetí letošního roku otvíráme své působení v Rumunsku, kde budeme hledat desítky kolegů a kolegyň se zaměřením na softwarový vývoj v oblasti automotive, telco a takzvané consumer electronics.

Jak to bude s ostatními segmenty?

Očekáváme nárůst počtu zaměstnanců v Česku i v oblasti Tietoevry Transform, kde se zaměřujeme na velké digitální transformace, ale také další růst očekáváme v oblastech cloudu a bezpečnosti v Tietoevry Connect.

Jak vidíte budoucnost Česka v rámci skupiny Tietoevry?

Česko je a nadále bude důležitým „talent HUBem“ pro další růst businessů Tietoevry.