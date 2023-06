Ještě neuměl ani pořádně chodit a už držel v ruce kladivo. Stavitelské a podnikatelské geny zkrátka nyní devatenáctiletý student a stavař Radek Pospíšil z Karlových Varů nezapře.

Plně vybavený dům je pro Radka Pospíšila jeho splněným snem. | Foto: se svolením Radka Pospíšila

O podnikání v mládí si spousta dnešních lidí může nechat jenom zdát. Jenže Radek Pospíšil to má od mala jinak. Už v šestnácti letech vlastníma rukama postavil první tiny house.

Že nevíte, co to je? Domeček na kolech, nízkoenergetický a nenáročný na údržbu. V tu dobu odstartovala Radkova podnikatelská éra. „Ke stavebnictví jsem se dostal celkem přirozeně, táta se tím živí a já si u něj vždy přivydělával na brigádách,“ říká. Kromě toho ho stavby a vše kolem nich fascinovalo.

Když si stavbou tiny housu splnil svůj dětský sen, přemýšlel, co s ním dál. Domeček začal nabízet na sociálních sítích ke krátkodobým pronájmům, třeba víkendovým. V tu chvíli začal přemýšlet jako podnikatel.

Učil se od otce

Sám říká, že vše se naučil od svého tatínka. Sice studoval tři roky truhlařinu, obor mu ale nedal vůbec nic. „Úroveň učebních oborů je podle mého názoru otřesná a řemeslo člověku spíše znechutí,“ komentuje. To ale naštěstí není Radkův případ. Odradit se nenechal, učí se dál za pochodu, od toho nejbližšího.

Tím, že domeček stavěl sám, ve volných chvílích, po nocích, učil se z chyb a zjišťoval, co a jak se má správně udělat, mu stavba trvala tři roky. Z chyb se poučil a nyní se chystá do dalšího projektu. Vzhledem k tomu, že jde o podnikatelské začátky, shromažďuje peníze na další stavbu. Jenže peníze nechce jen tak. Nabízí protislužbu.

Jeho cílem je získat pět set tisíc korun. Nechce ale peníze od lidí jen tak. Ti, kteří budou chtít Radkovi přispět na jeho další podnikatelský cíl, mohou v tiny housu přespat.

Lidé mu fandí

Spousta lidí věří, že se mu to povede, a v jeho podnikatelské cestě mu fandí. I přesto je celá řada lidí, která se ho snaží odradit. Vrstevníci z počátku moc nevěděli, co vlastně dělá. Pár z nich jeho práci zesměšňovalo, ale dnes jsou z jeho práce nadšeni a podporují ho. Spíše než Radkovi vrstevníci jsou to prý starší lidé, kteří si myslí, že by vše udělali lépe.

„Já si z nich nic nedělám, pro mě je nejdůležitější se posouvat a nezůstat na jednom místě,“ doplňuje mladý podnikatel. Do doby, než dokončí školu, ho částečně podporují rodiče.