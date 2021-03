„Spustit náš provoz bychom tam měli nejpozději v březnu. Tisknout budeme vše tady v Českých Budějovicích, ve Vimperku budeme dělat knižní vazby,“ přiblížil plány s vimperskou tiskárnou Vladislav Nadberežný, který je v současné době výkonným ředitelem společnosti.

Funkci převzal po svém otci Ivanovi Nadberežném, který je vedle podnikání také celých 30 let veřejně činný jako politik. Jak Vladislav přiznává, nebylo předávání firmy úplně ideální.

„Když táta na radnici skončil, chtěl se zase zapojit především v řízení naší akciové společnosti. Ale já už jsem měl vizi pro další rozvoj tiskárny a zavedení nových způsobů řízení. Trvalo asi rok a půl, než jsme se spolu naučili žít,“ vzpomíná na dobu celkem nedávnou.

„Byl jsem zvyklý, že stačí dát na stůl papíry s grafy a čísly a jedeme dál. Jenže k tomu se táta stavěl kriticky. Museli jsme oba přijít na to, že je třeba si tak dvakrát třikrát týdně sednout a probrat problémy i podnikatelské záměry z očí do očí,“ řekl Vladislav Nadberežný.

„A dneska už si k tomu dokonce i já sám nějakou tu tabulku udělám,“ usmívá se Ivan Nadberežný. Firmu, kde se v současné době specializují na ofsetový a digitální tisk, založil 7. listopadu 1990 jako zkušený novinář. Po maturitě v roce 1970 začal pracovat v ústřední redakci ČTK v Praze, více než dvacetiletou novinářskou kariéru ukončil ve funkci zástupce šéfredaktora Jihočeské pravdy.

„V devadesátém roce jsem nejprve zprostředkovával tisk, byl jsem ale přesvědčený, že musím založit tiskárnu. Tak jsem šel na úřad a nechal si vystavit živnostenský list. V Komerční bance se mi podařilo sjednat první úvěr. Začali jsme tehdy v podnájmu, ale už za rok jsme se stěhovali do domu na rohu Branišovské a Husovy ulice, který jsme koupili. Tam jsme rychle rostli, dosáhli jsme až na počet kolem 80 zaměstnanců a pobočku v Praze,“ popisuje krátce svých třicet let podnikání Ivan Nadberežný.

Čtyřicítka strojů

V současné době ve společnosti dohlíží na její vnitřní chod. Práce ve středně velké tiskárně podle něj vyžaduje, aby zaměstnanci ovládali práce na několika strojích. Království tiskárny tvoří čtyřicítka strojů a další přibývají. Díky zručnosti lidí a funkčnosti strojů produkují letáky, plakáty, návody a reference, brožury a knihy, diáře a kalendáře i různé specifické tisky a dárkové tašky, krabice, krabičky…

Co je podle nich hlavním předpokladem úspěšného podnikání? „Ekonomické myšlení, vize a víra v úspěch, schopnost vést lidi, organizovat práci, kontrolovat a hlavně umět a nebát se rozhodovat,“ odpověděl starší z Nadberežných.

Syn Vladislav přiznal, že právě rozhodnost je vlastností, kterou ho otec inspiruje. „Je to ten zásadní rozdíl mezi námi, ale také to, co nás spojuje. Já o všem dlouze přemýšlím, počítám a rozvažuji, on jde do všeho doslova po hlavě,“ říká Vladislav Nadberežný, který do chodu rodinné firmy vnesl moderní technologie pro řízení a rozhodování.

„Kdybych já byl ten, kdo v devadesátých letech zakládal firmu, možná by dnes nebyla. Ta doba nebyla připravena a nedávala čas na procesní řízení, tabulky, grafy, bylo to o práci, o výsledcích. Já bych do toho nešel, to byla doba přesně pro tátu,“ říká a doplňuje: „Kdybych tedy měl říct, co jsme se jeden od druhého naučili, tak to, že já jsem tátu zpomalil a on mě zrychlil.“

Přístup k zaměstnancům

Podle Ivana Nadberežného je to ale také o přístupu k zaměstnancům. „My potřebujeme lidi, kteří u práce přemýšlí. A to nejde, když mají nějaké problémy. Nemůžeme se k tomu stavět tak, že je to jejich věc a ať si to vyřeší sami doma nebo někde u piva. S lidmi musíme pracovat, vytvořit jim takové podmínky, aby byli v klidu, aby na pracovišti nevznikaly konflikty i škody,“ říká Ivan Nadberežný.

„Je rozdíl v tom, jestli chce člověk podnikat, jestli chce něco dělat krátkodobě nebo dlouhodobě. Mít zaměstnance s sebou nese i potřebu vytváření vztahů. Pokud chcete krátkodobého partnera, můžete sehrát komedii na obě strany, pokud ale chcete dlouhodobost, tak vám nezbude nic jiného než si získat důvěru, o lidi se zajímat, vytvářet jim příjemné prostředí,“ dodává Vladislav Nadberežný