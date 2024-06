Aby firma dobře prosperovala, je třeba, aby měla duši. Českobudějovická Tiskárna Posekaný takovou duši má. Je jí Alena Sládková, dcera zakladatele Josefa Posekaného. Firmě toho dává ale mnohem víc. I díky tomu slaví společnost v letošním roce takzvaná Kristova léta.

Cílem majitelky tiskárny Aleny Sládkové je, aby klienti, kteří si Tiskárnu Posekaný vyberou, dostali na jednom místě kompletní servis. I proto mají například vlastní grafické studio | Foto: se svolením Tiskárny Posekaný

Příběh této rodinné firmy se začal psát v roce 1991, kdy Josef Posekaný založil firmu. V té době ji měl v Českých Budějovicích na dvou místech. V roce 1997 koupil dům na Lannově třídě a oba provozy sem přesunul. Místo nejspíš vybral záměrně, v tomto domě se totiž tisklo už na začátku 20. století.

„Když jsme se probírali historií, zjistili jsme, že tiskárnu založili cisterciáci a tiskly se tu hlavně kroniky pro Budějovice,“ začíná vyprávění Alena Sládková. Od roku 1924 zde byly Akciové tiskárny a pak národní podnik Jihočeské tiskárny. „Taťka sem přišel a tiskárnu vedl do roku 2018. Pak jsme ji převzali s manželem. Celý dům jsme zrekonstruovali, zmodernizovali tiskařskou výrobnu, koupili nové stroje a pokračujeme dál v rodinné tradici.“

Alena s tatínkem chodila do firmy od svých devíti let, z donucení to ale nebylo. Z jejího vyprávění je dobře znát, jak je dnes za tyto zkušenosti vděčná.

„Díky tomu jsem se naučila všechno. On to tedy taťka tehdy udělal chytře. Neposadil mě hned do kanceláře, místo toho jsem prošla celým tiskařským procesem. Tiskla klasicky na tiskařském stroji, několik let jsem také dělala v grafickém studiu. Dnes jsem za to ráda. Když zaměstnanec něco neví, umím mu poradit,“ vypráví pokračovatelka rodinné tradice.

Ráno zavolají, odpoledne mají

Za dobu jejich podnikání se výrazně proměnily technologie, s nimiž pracují. I díky tomu se výrazně zkrátila doba realizace. „Zažila jsem časy, že když chtěl někdo něco vytisknout, montovaly se litografie, svítilo se ve fotokomoře. Dřív, když se řeklo, že bude něco za týden, tak to bylo hrozně rychle,“ vzpomíná žena. „Když dneska zavolá ráno například pořadatel festivalu, že mu nedorazil balík s katalogy, v poledne mu jej vezu do Prahy,“ přibližuje současnou realitu.

Tiskárna Posekaný sídlí na Lannově třídě v Českých Budějovicích od roku 1991Zdroj: se svolením Tiskárny Posekaný

Cílem Aleny Sládkové je, aby klienti, kteří si Tiskárnu Posekaný vyberou, dostali na jednom místě kompletní servis. I proto mají například vlastní grafické studio. „Nebo nejmodernější digitální tiskový stroj, který dokáže tisknout včetně vazby, takže z něj vyjde hotový produkt,“ zdůrazňuje Alena Sládková.

O zákazníky se starají již od samého začátku - od komunikace přes grafické zpracování produktu až po výslednou realizaci. „Když za námi přijde starosta obce s textem ve wordu a fotkami, jsme schopni mu navrhnout podobu zpravodaje,“ uvádí jeden z příkladů.

Baví ji dělat věci, které jsou složité

V jejich tiskárně dělají kromě jiného i katalogy, vědecké publikace, vizitky, polepy, etikety, letáčky, plakáty, diplomy nebo třeba speciální desky s chlopněmi, obaly na hotelové karty, pexesa nebo krabičky.

Alenu Sládkovou baví dělat věci, které jiným přijdou nemožné. „To pak máte vidět, jakou má Alča radost,“ prozrazuje její manžel Kamil.

„Jsou to zákazníci, kteří zavolají, že je všude odmítli. To pak mám takové malé Vánoce. Začnu pátrat, jak to vyrobit, poblázním celou firmu a oni to dají. I když je to občas blázinec, nakonec tomu zákazníkovi požadovaný produkt dáme a on se vrátí,“ říká majitelka Tiskárny Posekaný, kde kromě ní a jejího manžela pracuje dalších šest lidí.

Letos slaví rodina Posekaných dvě významná výročí: sto let tisku v jejich domě a 33 let existence Tiskárny Posekaný. V plánu je tak několik oslav, včetně dne otevřených dveří, který se uskutečnil v minulém týdnu.

„Chtěli jsme lidem ukázat, že tiskárna nemusí být jen tiskárna, ale že když k nám zákazník přijde, uděláme mu nejen tisk, ale bude se u nás cítit jako doma,“ nastiňuje vizi Alena Sládková.

Majitelka tiskárny Alena Sládková s manželem Kamilem a synemZdroj: se svolením Tiskárny Posekaný

Závěrem přidává své přání. „Chceme podnik udržet pro naši generací dětí, dopřát jim lásku k řemeslu, naučit je úctě k opravdové práci, že je za námi něco vidět. To je i pro mě osobně nejlepší pocit.“