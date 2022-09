Přišli na to, jak vytisknout hudební nástroj. Firma slaví úspěch doma i v cizině

Slavný italský houslař 18. století Antonio Stradivari by patrně kroutil hlavou. Violoncello ne ze dřeva, ale ze syntetických materiálů? A navíc vyrobené trojrozměrným tiskem, avšak ve stoprocentní kvalitě zvuku? Ne, to není možné. Jenomže je, jak to názorně dokládá další příběh z našeho seriálu o podnikatelských nápadech.

Přebírání ceny v Kodani | Foto: se svolením MyCello