„Doma u našich v rodinném domě vznikla tkalcovská dílna. Pořídil jsem si profi ruční stav a nastala intenzivní práce. Seznámil jsem se s paní Ilonou Vojancovou, ředitelkou Souboru lidových staveb Muzea Vysočina v Hlinsku. A začala spolupráce na jarmarcích, předváděcí akce na Veselém Kopci a vše vyvrcholilo nabídkou vzít si do pronájmu chalupu na Betlémě. Nebylo co řešit, stal se ze mě živnostník. Trvalo nějakou dobu, než došlo k podpisu nájemní smlouvy. Mezitím se mi do ruky dostala stará žinylková šála. Prý jestli by něco takového nešlo utkat. Byla to výzva. Povedlo se a od té doby věřím, že když se něco skutečně chce, tak to jde. I vrátit zapomenutou technologii,“ vzpomíná Josef Fidler.