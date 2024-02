Při své profesi se Jaroslav Fait z Plzně dostal už na řadu zajímavých míst. Vedle různých konferencí a seminářů tlumočil i v továrnách, na stavbách, při exkurzích do terénu, v divadle, u soudu nebo na lodi. Díky této pestrosti ho jeho profese stále baví. Dostal se k ní přitom už téměř před třiceti lety, stále se ale vzdělává a sbírá další zkušenosti.

Tlumočí se v nejrůznějším prostředí. Z domova online. Od covidové pandemie je to velmi rozšířený formát. | Foto: Deník/Martina Burda; se svolením Jaroslava Faita

„Jsem opravdu přesvědčen, že jsem měl štěstí a moje práce si mě našla sama. Vlastně jsem měl být učitel němčiny. Studoval jsem germanistiku na pedagogické fakultě v Plzni. A měl jsem to štěstí, že jsem tehdy v polovině 90. let získal stipendium na partnerské fakultě v saském Cvikově,“ začíná své vyprávění vyhledávaný plzeňský tlumočník Jaroslav Fait s tím, že to, co je dnes pro studenty naprosto běžné, tedy studium v zahraničí, bylo tehdy spíše výjimkou.

Po návratu do Plzně dokončoval pan Jaroslav studium a zároveň dostal možnost začít pracovat jako překladatel a tlumočník. „Opět jsem měl štěstí,“ říká a pokračuje: „Na jaře roku 1996 jsem se při univerzitní cestě do Hamburku setkal s jednou ze zakladatelek tehdy vznikající překladatelské agentury. Spolupráci mi nabídla nad kávou v jednom přístavním bistru. Přijal jsem a velmi rychle zjistil, že tahle práce mě bude obrovsky bavit a naplňovat,“ pokračuje Fait.

Pro agenturu pak pracoval téměř pět let a jak sám uznává, vděčí jí za mnohé získané zkušenosti v oboru. „Naučil jsem se základy našeho řemesla. Nejprve to byly písemné překlady a brzy jsem začal i tlumočit. Práce s lidmi a pro lidi mě bavila ještě více. Učil jsem se, snažil se orientovat v oboru, pracovat s nejvyšší mírou profesionality,“ říká pan Fait.

Štěstí šel naproti

Před téměř čtvrtstoletím – konkrétně v roce 2000 – odešel na volnou nohu. „A zase jsem měl štěstí!“ tvrdí a vy musíte zvažovat, zda tak trochu neglosuje mistra Karla Gotta, který úspěch na Českém slavíku každoročně opravdu nečekal.

„Oslovila mě velká plzeňská developerská firma. Znali mne jako překladatele z předchozího působiště a hledali tlumočníka pro své projekty. Spolupracuji s nimi dodnes. Byla to obrovská škola. Desítky, možná stovky hodin jednání nad projekty, cesty, akce pro partnery i veřejnost, tiskové konference. Neustále jsem se dál vzdělával, navštěvoval jsem kurzy konferenčního tlumočení, studoval literaturu. A zase jsem přitom měl štěstí, tentokrát na inspirující kolegy. Snad nejvíce mne ovlivnila Eva Forti, výborná tlumočnice několika jazyků a opravdová dáma, která nás bohužel opustila příliš brzy,“ uctívá vzpomínkou památku výborné kolegyně.

Jaroslav Fait je v Plzni nejen pro novináře známou osobou. Pracoval pro plzeňskou radnici, pro nejrůznější společnosti a instituce. „Stále se mi potvrzovalo to, co jsem zjistil už v roce 1996. Naše práce je velmi pestrá a inspirativní,“ říká překladatel.

Velkým impulzem prý pro něj byl projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015, kdy se jako tlumočník účastnil jednání s partnerským městem Řeznem při vytváření podpůrného programu, prezentací města Plzně v sousedních zemích i samotné realizace akce EHMK 2015. Reakce na jeho bravurní němčinu a získané schopnosti na sebe nenechala dlouho čekat, následovala řada zajímavých projektů přeshraniční spolupráce mezi ČR a Bavorskem.