Třebíčská firma Alfeko si získala věhlas díky výrobě nerezových skluzavek a tobogánů. Vznikají u ní tobogány, jež najdete na většině stezek v ČR, které jsou takzvaně „v korunách stromů“ či „v oblacích“. Kromě toho dělá i nosné hliníkové konstrukce na kostky s obrazovkami nad ledové plochy. Jedna taková je až na Aljašce.

Chodník korunami stromů Bachledka je instalovaný na hřebeni Spišskej Magury. | Foto: se svolením společnosti Alfeko

Společnost Alfeko byla založena v Třebíči v roce 2003, když se pár kolegů z tehdejšího zaměstnání u firmy Salleko, zabývající se stavební údržbou v jaderné elektrárně, rozhodlo odejít a založit si vlastní firmu. „Naše skupina do patnácti lidí se v Salleku soustředila na externí zakázky. Byť vše fungovalo dobře, usoudili jsme, že bude lépe, když se rozdělíme,“ objasnil jednatel společnosti Alfeko Libor Wurm, co vedlo ke vzniku jeho firmy.

Zpočátku se společnost Alfeko zabývala hlavně výrobou hliníkového lešení, závěsných lávek pod mosty, pojízdného lešení a speciálními stavbami a konstrukcemi. „Protože jsme svařovali hliník, což je velmi podobné jako svařování nerezu, obrátil se na nás v roce 2006 zákazník z Dánska s tím, že by od nás chtěl svařované skluzavky,“ přiblížil Libor Wurm počátek výroby nového druhu sortimentu.

Jedna z obřích instalací společnosti Alfeko z Třebíče.Zdroj: se svolením společnosti Alfeko

Od malých skluzavek přes větší se firma vypracovala ke svým největším projektům. „Naše skluzavky a tobogány jsme dodávali po celé republice. Lze říci, že tři skluzavky ze čtyř jsou z Třebíče. Naše tobogány a skluzavky najdete od Portugalska až po Rumunsko. Největší tobogány máme na Dolní Moravě, v Janských Lázních, v Polsku, mimo EU pak například v Baku, Jižní Koreji,“ vyjmenovává Wurm.

Konstrukce pro olympiádu i lávka v Sydney

Třebíčská firma vyrábí i nosné hliníkové konstrukce na mediální kostky s obrazovkami nad ledové plochy na zimních stadionech. „Tyto konstrukce jsme instalovali nejen pro Mistrovství světa v hokeji v Moskvě a v Bratislavě, ale rovněž na Zimních olympijských hrách 2014 v Soči. Dokonce jedna naše konstrukce tohoto druhu je až na Aljašce,“ rozpomíná se majitel společnosti.

Za neobvyklou zakázku považuje například výrobu lávky na most v Sydney, objednanou německou firmou. Instalace odvážných konstrukcí vyžaduje odvážné a kvalifikované pracovníky. „V našem týmu, jenž se v průběhu let mění počtem od 20 do zhruba 25 lidí, máme i horolezce. A samozřejmě máme vlastní konstruktéry. Naši lidé jsou velice schopní, jsou prostě úžasní,“ pochvaluje si Wurm. Respekt a slušnost jeden k druhému jsou podle něj klíčovým základem jejich firmy.

Prosklená skluzavka v Dubaji je jen pro odvážné:

VIDEO: Skluzavka jen pro odvážné. Skleněná atrakce se tyčí 200 metrů nad zemí

Kterou zakázku má za srdcovku? „Je to zakázka z doby před vznikem naší firmy. V letech 1995 až 1998 jsme s kolegy vyrobili a postavili konstrukci pro prestižní operní festival Smetanova Litomyšl. Nad jevištěm je pevná část konstrukce. Z ní vyjíždí v případě nepřízně počasí posuvná část, vytvoří nad diváky střechu. Už pětadvacet let, s výjimkou covidového období, tuto konstrukci na zámku v Litomyšli každoročně instalujeme a demontujeme.“

Současně se skluzavkami a hliníkovými konstrukcemi vyrábí v Alfeku také protipožární poklopy pro stavby v ČR a Slovenské republice.

Obří tobogán

Samostatnou kapitolou je podle Libora Wurma exkluzivní smlouva uzavřená s jihokorejským partnerem. „V Jižní Koreji jsme zrealizovali šest zakázek. Jednou z nich je náš největší tobogán. Je 106 metrů dlouhý, vede komplikovaným svažitým terénem. Vyžadovalo to podrobné zaměření každého detailu. Pak se vyráběl model,“ popsal.

Na dlouhých tobogánech se prý kvůli bezpečnosti jezdí ve speciálních vacích, protože kdyby uživatelé tobogánu jezdili ve svém oděvu, mohl by některý materiál jízdu nebezpečně zrychlit či zpomalit. „Zaměstnanci náš nejdelší tobogán otestovali jízdou ve vacích. Vzkázali, že to jede jen jako obyčejné auto, tak si na to vzali svoje pytle, aby měli bavoráky,“ směje se Libor Wurm.