Jak říká sám Tomáš, vyžívá se v realizaci vodních staveb v terénu, kde nechybí kaskády, jezírka a vodopády. Miluje přírodu a v jeho práci je to znát.

Změna přišla na střední škole

Jako každý kluk se Tomáš v mládí zajímal spíše o sport a zábavu. Zlom přišel na střední škole. „Hledal jsem brigádu a odpověděl na inzerát hledající samostatného zahradníka od pana Karla Plechače. To byl ústecký fotograf, cestovatel a horolezec, k němuž jsem dojížděl dva roky. Tehdy jsem se začal zajímat o zahradní architekturu, což později přerostlo v podnikání. Přitom původně jsem po škole nastoupil k jedné zahraniční firmě jako elektrotechnik. Rodiče byli spokojeni, že mám solidní zaměstnání, a mě by tehdy vůbec nenapadlo, že bych řídil vlastní firmu,“ vzpomíná Tomáš.

V té době ho zaměstnavatel vyslal na služební stáž do Anglie. A tam to všechno vlastně začalo, když dostal do ruky knihu o holandské zahradní architektce Nathalii de Vriesové. „Obsah mě tak zaujal, že jsem jí dokonce napsal dopis, na který ale neodpověděla. Začátky mého podnikání byly doslova drsné. Jedna místnost v ústecké Jateční ulici, suterén bez WC, na chodbě nářadí, v hlavě spoustu nápadů.“

Zkušenosti z Austrálie

Na své první zakázce u staršího manželského páru, kdy měl Tomáš k dispozici jen projekt na papíře, lopatu, krumpáč, hrábě a stometrové pásmo, se pořádně nadřel. Všechno ale bral vážně, studoval odbornou literaturu, jezdil po seminářích a přednáškách. Na jedné z nich ho v Praze zaujal Australan Phillip Johnson natolik, že poté dva roky sbíral zkušenosti na farmách u protinožců. Dnes firma sídlí v kouzelném areálu v Koštově, kde dříve byly ubytovny dělníků, sklad potravin či tiskárna. Vládne tu tým lidiček dokonale zapálených do své práce.

„Statistiku si nevedu, ale projektů bylo za těch dvacet let opravdu hodně. Stanovil jsem dojezdovou vzdálenost do sta kilometrů, několikrát jsme pracovali v Praze, ale hlavně na severu. Přesně podle hesla „Dobré zboží se chválí samo“ jsme se bez zvláštní reklamy a inzerátů dostali i do Německa. Začalo to na doporučení u jednoho smíšeného manželského staršího páru, následovaly projekty Přírodní zahrada – soukromý park, Koupací moderní Biotop – přírodní jezero a nyní dokončujeme práci kousek za hranicemi v Pilnitz,“ popisuje Tomáš současnost.

Shodou okolností byla stejně jako ta úplně první také ta největší zakázka v Dolních Zálezlech na Ústecku. Trvala tři roky.

„Měl jsem štěstí, že jsem tenkrát spolupracoval se zahradním architektem Drahoslavem Šonským. To je úžasný pán, odborník, pedagog, spisovatel a snad nejlepší kapacita v oboru a zakladatel dendrologické zahrady v Průhonicích. Projekt to byl opravdu zajímavý, obsáhlý a docela složitý. Zahrada byla ve svahu, k tomu skalka, rybník, několik vodních kaskád, přečerpávací vyrovnávací nádrž přivezená z Moravy. Samozřejmě nechyběl vodopád, spousta okrasných dřevin, keřů a květin. Zákazník chtěl ještě následnou údržbu zahrady na několik let, ale to jsem už z časových důvodů odmítl,“ vzpomíná Tomáš.