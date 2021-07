Tomáš Krátký z Ivančic u Brna se zajímal o investigativní žurnalistiku, matematiku a fantasy. Nakonec se rozhodl pro studium výpočetní techniky na ČVUT v Praze. Po překonání prvních protivenství ho dokončil s nadstandardními výsledky. Od klasické matematiky se teprve na vysoké škole dostal k programování a IT.

„Neumím dělat nic napůl, a tak jsem se i do IT vrhl po hlavě. Brzy po škole jsem nastoupil jako inženýr do Profinitu, kde jsem se věnoval hlavně klasickému programování na IT projektech,“ ohlíží se.

Ve společnosti Profinit se vypracoval na ředitele výzkumu a vývoje, později se stal odpovědným za rozvoj nástroje, který vznikl na jednom z projektů společnosti jako pomoc pro kontinuální údržbu velkého datového prostředí přední české banky. Nástroje, který se později rozvinul v samostatné softwarové řešení s obrovským potenciálem.

Právě tento startupový projekt s názvem MANTA mu v roce 2015 prostřednictvím Czech ICT otevřel dveře na tříměsíční stáž do Silicon Valley. „Mít možnost dostat se mezi naprostou startupovou špičku bylo úžasné, ale i obrovské prozření. S kolegy jsme si říkali, co tu děláme,“ usmívá se. „Během pobytu jsem si ale víc a víc uvědomoval, že MANTĚ věřím, že má na trhu své místo a obrovské možnosti. Prostě že ji každá firma potřebuje, jen to ještě neví,“ usmívá se.

Pochybnosti ale stále hlodaly a věci nepřispěly ani neúspěchy, když Tomáš představoval MANTU potenciálním investorům i zákazníkům. Pro většinu z nich bylo velmi těžké pochopit, co jim vlastně MANTA přinese a co všechno jim umožní zjednodušit. „Připadal jsem si, jako bych v rukou držel malé koťátko, firmu o deseti lidech. Se širokými možnostmi, ale současně velmi křehkou a zranitelnou. Velmi jsem tehdy ocenil podporu přítelkyně, dnes už ženy, která mě neskutečně povzbuzovala a pomáhala mi to nevzdat,“ pokyvuje.

Zisk prvních klientů

První průkopnické klienty MANTA získala v letech 2016 až 2017 a začala se připravovat na vstupní investici. Po maratonu jednání se podařilo přesvědčit první investory a MANTA v roce 2018 získala investici od německých Senovo a českých Credo Ventures ve výši pět milionů dolarů. To firmě umožnilo také otevřít pobočku v New Yorku a přesunout tam své sídlo.

Za dva roky už skupina investorů v čele s Bessemer Venture Partners investovala do MANTY přes 13 milionů dolarů, zhruba 297 milionů korun. Firma pak po Praze a New Yorku otevřela další pobočku v USA, v Tampě, a výrazně expandovala mezinárodní tým.

Brzy po vstupní investici a přesunu do USA se začala velmi rychle rozšiřovat klientela MANTY. „Máme řadu významných globálních klientů, amerických, asijských i evropských firem. V českém prostředí bude nejznámější například Komerční banka, OBI nebo americký telekomunikační obr Comcast,“ upřesňuje Tomáš Krátký.

To nejtěžší ale přišlo právě v roce 2018, po přesunu do Ameriky. Přerod z inženýra, programátora, do obchodníka s cílem edukovat každého na potkání, byl velmi těžký. Byla tu kulturní bariéra, vstup do země, kde se obchodem živí s nadsázkou každý druhý. Třetím oříškem byla složitost samotného produktu – MANTA sice umí velmi usnadnit život IT profesionálům a manažerům dovede ušetřit spoustu peněz, ale pochopení jejího principu není pro každého úplně snadné.

Utváření nového trhu

„Trh Data Lineage je nový a my ho z velké části pomáháme vytvářet. Lidé se učí, k čemu jsou datové toky dobré a jak jim mohou pomoct. A především jak zapadají do celkového obrázku datové a IT architektury podniku,“ vysvětluje Tomáš Krátký.

„Datové toky přirovnávám k potrubí v domě. V každé trubce teče něco jiného, různě se větví a zase spojují. Pokud na jednom místě udělám nějakou změnu, může se stát, že mi poteče rezavá voda nebo vůbec nepůjde elektřina. A MANTA je nástroj, který mi ukáže, co kudy teče, umožní zkontrolovat stav i rozvody potrubí, případnou chybu odhalit a předejít tak větším škodám nebo usnadnit rekonstrukci,“ doplňuje muž, jehož firma se rozrostla na téměř stočlenný tým.