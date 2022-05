Celkem jste loni prodali 6,5 milionu hektolitrů piv, paradoxně jste byli úspěšnější v hospodách a restauracích, naopak vám poklesly prodeje v obchodech. Čím to, když gastrosektor byl uzavřený déle než v roce 2020? Pro hodnocení je důležitý celkový kontext dvou let koronakrize. Loni se celý český pivní trh propadl o 3,7 procenta a naprosto stejnou měrou k tomu přispěla gastronomie i obchody. Za oba covidové roky se pak rybník spotřeby piva celkově zmenšil o 11 procent. Hospody se propadly o třetinu, v obchodech jsme zhruba na předcovidových číslech. Co se týče Prazdroje, tak nám se na tom vypouštějícím rybníku podařilo díky oblibě našich značek narůst v tržním podílu v obou prodejních kanálech, ale v absolutních prodejích jsme také v minusu. Krize na nás tedy také dopadla významně. A to i nepřímými efekty, jako například nedostatkem obalového materiálu, v části roku nebylo do čeho pivo stáčet.

Ale k těm hospodám. O našem výsledku rozhodly velmi dobré prodeje v létě. Ukázalo se, že lidem chyběl zážitek, který mají spojený s čepovaným pivem a přáteli v hospodě. Chtěli se vrátit tam, kde to mají rádi. A my jsme se pro to snažili udělat maximum. Jen loni jsme třeba díky intenzivní práci s hospodskými vylepšili zhruba tisíc hospod, které nabízejí naše pivo ve skvělé kvalitě a s perfektním servisem.

Máme za sebou první čtvrtinu roku. Jak vypadají letošní prodeje, potvrzuje se trend návratu do hospod?

Slibně. Naše prodeje v prvních třech měsících roku se blíží úrovni rekordního roku 2019. Lidé se za normálních podmínek, když už nemáme omezení, vrátili k návštěvě restaurací. Ukazuje se, že loňské léto nebylo nějakým jednorázovým vybočením, o čepované pivo je opět velký zájem. Snad k tomu přispěje i letošní počasí.

Česko nyní čelí rekordní inflaci, lidem se snižují reálné příjmy. Nebudou chtít teď víc šetřit a pivo v hospodě si prostě odepřou?

Jak přesně se bude situace vyvíjet, nevíme. Je tu válka, inflace, hospodám rostou náklady a jsou opět v nejistotě. Vidíme ale dva pozitivní faktory. Je tu nejen velká chuť lidí zajít si do hospody na čepované pivo, ale také aktivní přístup majitelů hospod. Uvědomují si, že zážitek, který nabízejí, musí být o hodně lepší, aby k nim lidé chodili a znovu se vraceli. A že cestou k tomu jsou špičkové služby. My dlouhodobě detailně monitorujeme kvalitu hospod a restaurací, máme přehled, v čem jsou dobré, kde musí přidat a hlavně co kde funguje. Nabízíme jim cíleně pomoc, aby se mohly včas zlepšit.

Zájem o naše konzultace teď prudce roste. Jen loni jsme vyškolili 3200 provozoven a letos už máme naplněné seznamy na dlouhé týdny dopředu, nejvíce v historii. Kvalita služeb bude čím dál víc určující pro to, která z hospod bude úspěšná a která ne. Hosté si nyní budou pečlivě vybírat, komu za ten nejlepší zážitek zaplatí, kde stráví svůj čas.

Co všechno podpora hospod z vaší strany obnáší a kolik do ní ročně investujete?

My jsme se už před lety začali dívat na hospody úplně jinýma očima než jen jako dodavatelé piva: co my sami jako hosté chceme, abychom tam zažili, jak ta hospoda má vypadat, abychom se do ní chtěli vracet. A na tom stavíme naše podpůrné programy a školení. Základem je, aby se v hospodách čepovalo skvělé pivo, k tomu musíte mít perfektně vyladěnou technologii a proškolený personál, který ví, co a jak. Teď se ale navíc musí hospodští mnohem více snažit, aby se u nich hostům líbilo. Lidé mají méně volného času, budou mít méně peněz. A chodit budou jenom tam, kde mají nejen skvělé pivo, ale i vše okolo.

Bavíme se hodně o designu hospod, aby měly útulné interiéry a zahrádky. V tom hodně pomáháme. Stejně tak poradíme, jak mají obsloužit hosta nebo pomůžeme s propagací. V té hospody stále zaostávají zejména v on-line prostoru. Ale dokážeme poradit i s ekonomikou podniku. Už dávno tak nejsme jen dodavatelem piva, jsme partnerem, který nabízí širokou škálu služeb. Pokud jde o částky, pak letos investujeme něco kolem 200 milionů korun, z toho třeba 100 milionů korun půjde na výčepní zařízení, na vylepšení interiérů a exteriérů, teras a zahrádek máme připraveno 60 milionů korun, budeme rozvíjet i naše školicí programy.

I tak ale Češi dnes většinu piva nakupují v obchodech. Dá se tam o spotřebitele bojovat jinak než cenou?

Dřív se emocionální vazba se značkou budovala jen v hospodě a na akcích, jako jsou festivaly. Ale i toto pravidlo se mění a i obchody v budování emocí a zážitků nabírají na významu. Zároveň s tím se mění i chování lidi, nakupují rychleji a méně často, ale za jeden nákup utrácejí více. A mění se také prodejny, jsou menší. Tomu všemu se přizpůsobujeme a společně s obchodníky děláme vše proto, aby nakupování pro lidi bylo co nejpříjemnější.

Snažíme se více pochopit nákupní chování, používáme chytré senzory v lednicích, stojanech na paletách a víme, kde lidé nejraději která piva a nápoje nakupují. A po dohodě s obchodem se vše snažíme přizpůsobit tak, abychom nakupujícímu nabídli jeho oblíbený produkt na konkrétním místě v konkrétním obchodě přesně tak, jak mu to vyhovuje. Používáme originální vystavení tak, aby člověk vnímal atributy značky nejen v hospodě, ale i v obchodě. Neustále naše řešení zdokonalujeme tak, aby si lidé odnášeli z obchodu nejen pivo, ale i příjemný zážitek. I samotné obchody se budou měnit a budou i nadále vycházet vstříc potřebám nakupujících, a my chceme být u těchto změn aktivní.

Loni jste přestali balit pivo do PET lahví. Jaký dopad to mělo na vaše prodeje?

Podíl piva baleného v PET lahvích byl na českém trhu v té době asi 15 procent, takže se jednalo o významné balení. Ale my jsme se soustředili zejména na vratné lahve a jsme rádi, že se spotřebitelé k tomuto osvědčenému a nejoblíbenějšímu obalu vrátili a že nám narostlo množství takto prodaného piva. Zároveň rostly i plechovky, a to s ohledem na trend pohodlného nakupování. Teď bychom rádi s ohledem na ekologii prosadili, aby byly plechovky zálohované a mohly být stejně jako lahve plně recyklovatelné.

Loni se zvýšil prodej vašich ležáků, naopak poklesl prodej výčepních piv. Jaké jsou další trendy?

Lidé konzumují stále méně a chtějí výrazné chuťové zážitky, proto se tolik daří našim ležákům. S recesí může trend zpomalit, ale bude pokračovat. Stále více Čechů preferuje piva s hořkým profilem. Vedle legendy Pilsner Urquell v tomto ohledu nyní exceluje co do prodejů a obliby Radegast, má hořkost na nejvyšší úrovni a jeho další nové hořké inovace fungují tak dobře, že se postupně rozšiřuje po celé zemi. A pak je tu rostoucí obliba nealkoholických piv. Loni rostly prodeje základní verze Birellu i ochucených variant. Birell Pomelo Grep na čepu je stále žádanější. Nealko piva budujeme jako samostatnou kategorii, kterou stále výrazně posilujeme.