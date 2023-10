Opavský obchodní dům Breda vídeňského architekta Leopolda Bauera je architektonickým skvostem, znají ho lidé z celé České republiky. V současné době ho kvůli rekonstrukci obepíná lešení. Mezi řemeslníky, kteří se během dne po něm pohybují, můžeme zahlédnout také restaurátora Tomáše Oršového.

Restaurátor Tomáš Oršový v současné době opravuje se svými kolegy opavský obchodní dům Breda | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Cesty osudu jsou někdy spletité. Své o tom ví třiatřicetiletý Tomáš Oršový z Hradce nad Moravicí. Ke své pracovní profesi restaurátora se dostal díky svým volnočasovým aktivitám, původně totiž nebyla jeho dětským snem. Stalo se ale, že objevil to, co ho baví a co je mu blízké. Měl tak možnost poznávat zajímavou práci, nové lidi, sbírat zkušenosti a přijímat velké výzvy.

„Mé začátky s restaurátorstvím jsou hodně spojené se Sdružením Za Opavu. Skrze něj jsem se jako student dostal více méně k tomu, co dělám dnes. Společně s kamarády ze sdružení jsme opravovali kapličky a různé drobné sakrální stavby,“ vzpomíná Oršový na dobu, kdy ho restaurátorství uchvátilo. Protože je manuálně zručný, restaurátorské práce mu šly od ruky, navíc poznal, že by ho mohly živit.

Sám sebe označuje za aktivního člověka, který má rád výzvy, proto se vrhl do podnikání. „Když je člověk podnikavý a je v zaměstnaneckém poměru, tak je velmi složité realizovat se. Podnikání je úžasná činnost v tom, že si můžete přizpůsobit čas, jak potřebujete. I když ve výsledku pracujete dvanáct hodin každý den,“ říká Oršový.

Před třemi lety založil s kamarádem Honzou firmu RestauroTech, s.r.o., která provozuje e-shop s materiály pro sochaře a restaurátory a zabývá se restaurováním starých objektů. Internetový prodej zahájili v době covidu, která byla podle něj pro rozjezd toho podnikání ideální. Objednávek začalo výrazně přibývat, možná proto, že se tvořiví lidé doma nudili.

Do firmy přivedl také další kolegy, kteří umějí různé restaurátorské činnosti. Konkrétně on sám se specializuje na pozlacování plátkovým zlatem a restaurování kamene. Společně tvoří tým zhruba deseti lidí, který si troufne i na větší zakázky.

V profesi je i kus umění

S partnerskou firmou restART restaurování se podíleli například na rekonstrukci opavské konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, kde restaurovali celý vnější plášť, režné zdivo, kamenné prvky nebo žebra a kapli uvnitř stavby. Teď je zaměstnává oprava obchodního domu Breda a rekonstrukce oltáře v Hlučíně. Firma má na svém kontě také menší zakázky v podobě oprav kaplí, soch či kamenných křížů.

Tomáš Oršový není typický manažer ve značkovém obleku. Naopak, většinu dne má na sobě montérky a na hlavě helmu. „Vstávám zpravidla kolem půl šesté a nejdříve zamířím do kanceláře. Když udělám kancelářskou činnost, jdu na stavbu. Člověk se u restaurování nenudí, protože je to soubor různorodých řemesel od kancelářské činnosti po těžkou fyzickou práci, jako je sekání do kamene nebo práce na lešení. Je tam i kus umělecké činnosti, kdy třeba modeluji nebo retušuji,“ vysvětluje.

Jedním dechem pak dodává: „Při naší práci znovu objevujeme to, co už bylo objevené, a snažíme se to opravovat. Při restaurování člověk nejdříve musí zjistit, s čím pracuje, a pak se snaží vytvořit věrnou kopii.“ To je také případ obchodního domu Breda, kde Tomáš Oršový opravuje ve výšce se svými kolegy všechny zašlé a popraskané kamenné prvky na fasádě stavby.

A jaké má Tomáš Oršový plány do budoucna? „Mám výhodu, že dělám práci, která mě baví. Když to tak budu dělat do konce života, tak to bude výhra. Každý rok jsme na tom lépe a lépe. Navíc svět restaurování je plný báječných lidí. Spousta našich dodavatelů a zákazníků se stala našimi přáteli,“ pochvaluje si.