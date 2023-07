V dospívání měl pocit, že nejvíc peněz vydělávají právníci a doktoři, a chtěl být jedním z nich. Postupně mu docházelo, že vše je i o svobodě a o určitém životním poslání. A proto chtěl mít svou firmu. To se třicetiletému Tomáši Zapletalovi z Olomouce podařilo.

Už ve dvaceti si koupil Ferrari, které půjčuje k adrenalinovým jízdám. Založil cestovatelskou platformu Worldee. Ta se zaměřuje na zprostředkovávání dobrodružných cest do zahraničí. A také založil s kamarády neziskovou organizaci Brave Bear. | Foto: Se svolením Tomáše Zapletala

Podniká už od patnácti let, i když to bylo tehdy na tatínkovi „papíry“. Ve dvaceti si za našetřené peníze a úvěry koupil Ferrari F430, první z aut, která jeho firma poskytuje zákazníkům pro adrenalinové sportovní rychlojízdy. Se dvěma kamarády také založil neziskovou organizaci Brave Bear. Ta se specializuje na organizaci zážitků pro děti z dětských domovů a klokánků.

Muž sbírá a opravuje motorky. Na hobby mu vydělává firma s izolacemi

„Život je potřeba žít skrze zážitky, a já si uvědomuji, že ne všichni mají v životě takové štěstí, aby je mohli prožívat. Proto organizujeme zážitky pro děti z dětských domovů a klokánků. Pořádáme dětské dny, bereme je do divadla, do kina, na bowling, na laser game, učíme je anglicky. Snažíme se jim dělat život o trochu hezčí,“ popisuje Zapletal jednu ze svých aktivit.

Jeho velkou vášní ale vždy byla auta, proto jsou začátky jeho podnikání spojeny s rychlými a luxusními vozy. „Miluju zvuk motoru sportovních aut i jejich jízdní vlastnosti. Myšlenka podnikat s Ferrari vznikla tak, že jsem věděl, že na své si dlouho nevydělám, ale když bude součástí mojí práce, budu s ním moct jezdit. A tak jsem si ho ve dvaceti koupil.“

Už ve dvaceti si koupil Ferrari, které půjčuje k adrenalinovým jízdám.Zdroj: Se svolením Tomáše Zapletala

Následně založil firmu SportDrive.cz a začal půjčovat a poskytovat zážitkové sportovní jízdy právě ve Ferrari. S instruktorem se jezdí na několika místech v Čechách a na Slovensku.

„Jezdíme podle pravidel a povolených rychlostí. Je tu adrenalin v podobě velkého zrychlení z nuly na sto kilometrů, a pak i fakt, že se lidé mohou projet v běžně nedostupných autech, kterými Lamborghini, Ferrari a Mustang jsou,“ vysvětluje.

Duší dobrodruh

A protože je duší dobrodruh a cestovatel, založil si také cestovatelskou platformu Worldee. Ta se zaměřuje na zprostředkovávání dobrodružných cest do zahraničí. Projekt přitom propojuje zkušené cestovatele s kýmkoliv, kdo chce cestovat autenticky a bez starostí. Nabízí itineráře do více než čtyřiceti destinací, kde cestovatelé mohou zažít nevšední zážitky od polární záře v Norsku přes jízdu karavanem na jihu Španělska až po průzračné moře v Karibiku.

Odešel z banky, protože chtěl být spisovatelem. Svou první knihu nazval Rok blba

„Na cestu může člověk vyrazit sám nebo s blízkými a řídit se jen aplikací. Vyjet můžete třeba i za Čechy žijícími v zahraničí na Bali, Kostarice, Dominikánské republice nebo na Srí Lance. Největší zájem je o Island, Norsko a Madeiru. Zajímavostí je třeba cesta do Kostariky za místním šamanem s možností vyzkoušení přírodních látek nebo cesty za sebepoznáním po klášterech v Indii,“ říká mladý podnikatel.

Cestování je jeho největší vášní. Zdroj: Se svolením Tomáše Zapletala

Zájezdy začal prodávat loni a obrat činil osm milionů korun. Stejného obratu letos dosáhl už v prvním čtvrtletí. Letos Tomáš s Worldee expanduje na zahraniční trhy a chce se stát mezinárodním start-upem.

„Nic v mém životě by se nedělo, kdybych se nerozhodl vystoupit ze své komfortní zóny a cestovat v tom pravém slova smyslu. Takové cestování totiž bourá stereotypy, strach z neznámého, přináší pochopení, příležitosti, znalosti a zážitky na celý život. Teď je to možné jednodušeji díky Worldee. Můj sen je, že by za deset let Worldee mohlo poslat prvního zákazníka na oběžnou dráhu, aby mohl poznávat naši planetu z jiné perspektivy. Přijde mi, že celý život vyhledávám dobrodružství. A tak věřím, že jednou nakouknu do vesmíru i já,“ dodává Tomáš Zapletal.