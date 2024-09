Tak dlouho jezdil rodilý Ústečan Jan Marek za kamarády do nedaleké vesničky Merboltice na Děčínsku, až se zde usídlil. Vyučený strojní zámečník se na své usedlosti v malebné krajině Českého středohoří dnes živí jako truhlář. Ke dřevu začal tíhnout poté, co u domku rodičů uschla meruňka, kterou kdysi vysadil jeho děda. Napadlo ho z ní na památku vyrobit drobné předměty jako třeba svícny.

„V okolí měly výrobky odezvu, práce se dřevem se mi zalíbila a já si uvědomil, že tuhle profesi bych chtěl v životě dělat. A nikoliv chodit na sedmou do fabriky s píchačkami. Zpočátku jsem vyráběl menší dekorativní věci či šperky. Učil jsem se sám metodou pokus – omyl, inspiroval se u řezbářů. O mé výrobky byl stále větší zájem a já u práce se dřevem už zůstal,“ říká 45letý truhlář, který se po odchodu z továrny živil výškovými pracemi či pracoval ve vinotéce.

Postupně si začal uvědomovat rozdíly mezi nářadím i to, že řemeslo má různé úrovně. „Ze začátku jsem ortodoxně používal klasiku – hoblíky, pilky, vlaštovky, dláta. Postupně jsem se dostal po malých krůčcích ke klasické truhlařině i modernímu nářadí. Mám to štěstí, že při zakázkách dostávám volnou ruku, kdy navrhnu rozpočet, vyberu vhodné dřevo, design a funkčnost je pak na mé fantazii.“

Jeho klienty jsou kamarádi, jejich známí a lidé, k nimž se dostaly dobré reference. Nejvíc žádané jsou skříňky, kuchyně či postele. Nyní se s pomocí kamaráda, který bydlí nedaleko, věnuje navíc i tesařině. Vyrábějí spolu pergoly, přístavky, garáže.

Jako úspěšný řemeslník dnes má čekací lhůtu kolem dvou až tří měsíců. V roce 2022 získal ocenění České středohoří – regionální produkt, certifikovaný zážitek.

Truhlářské kurzy

Ve stylové roubence, kde dnes Jan Marek s rodinou žije, nabízí v bývalé stáji také truhlářské kurzy. „Jsou výjimečné tím, že v nich zájemci využijí kvalitní ruční nářadí, například dláta, ruční hoblíky a japonské pilky. Jsou zaměřeny na precizní výrobu tradičního rybinového spoje, který je považován za vrchol truhlářské dovednosti. Do Merboltic tak jezdí zájemci z celé republiky, Slovenska i cizinci žijící v Čechách,“ vypráví truhlář.

Byznysmeni, IT specialisté i lidé, kteří nikdy nedrželi v nářadí v ruce, si zde vyrobí dřevem vonící štokrlata či poličky a další drobné předměty. Vyplaví tak stres, kterým ve svých profesích procházejí.

close info Zdroj: Deník/Tomáš Prchal zoom_in Vyučenému strojaři učarovala truhlařina, strojařině dal vale.

Věkové rozmezí zájemců je široké, od 14 do 70 let. Někomu jde práce od ruky, jiný se zpočátku trochu hledá, ale většina prý druhý či třetí den dělá znatelné pokroky. Ubytováni jsou přímo v usedlosti, chutnou kuchyni připravuje manželka Jana Marka.

Ekologie je pro něj velké téma i proto, že se věnuje se jen masivu, výrobky z lamina či dřevotřísky zde nenajdete. „Navíc z truhlárny není žádný odpad.“

Život na vesnici

Pětičlenná rodinka, včetně čtyřleté Viktorky a dvou devítiletých školáků, si život na vesnici, prohlášenou vesnickou památkovou zónou, užívá. Jan Marek zde působí již třináct let a neměnil by. V nynějším kouzelném podstávkovém domě rodina žije pět let.

Po práci relaxuje nejraději večer u sklenky vína. S rodinou si rádi vyjedou k moři či v zimě na lyže.

„A jaké mám plány do budoucna? Pokud by vše fungovalo jako dosud, bylo by to ideální,“ uzavírá truhlář na sluncem zalitém dvoře.