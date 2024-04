Nechodím do práce, ale do své truhlárny, říká Lukáš Drbohlav z Českých Budějovic. Pro místní je ale znám spíše jako Truhlář z Budějc, který nabízí kvalitní nábytek na míru. Brzy otevře svůj první showroom, který bude fungovat jako takzvaná „šoupárna“. A k názvu své firmy s úsměvem říká, že ten vznikl tak nějak u sedmého piva…

Lukáš Drbohlav je původně vystudovaný elektrikář. Od toho ale zběhl k truhlařině | Foto: se svolením Lukáše Drbohlava

Být nejlepším truhlářstvím na jihu Čech. Takový cíl si dal před zhruba třemi lety Jihočech Lukáš Drbohlav. A je třeba říct, že nakročeno k tomu má poměrně solidně. Dneska kromě něho pracuje v jeho firmě ještě dalších devět lidí, kteří společně pod značkou Truhlář z Budějc vyrábí interiérový nábytek.

Jak sám Lukáš Drbohlav říká, na počátku všeho byla postel. Manželská postel, kterou mají s ženou ještě pořád doma. „První takovou zakázkou byla výroba pracovní desky na stůl v mé tehdejší práci. První pořádnou zakázkou byla skříň pro mého kamaráda do Prahy,“ začíná Lukáš Drbohlav vyprávění.

Zlom v jeho podnikání nastal v době koronaviru. Svou práci tehdy opustil a pustil se do rozjezdu vlastního podniku. „Vždycky jsem věděl, že chci něco svého. Chtěl jsem podnikat, ale pořád se nedařilo, protože jsem řešil peníze. Pak jsem začal dělat, co mě bavilo, peníze neřešil, a najednou se to začalo nabalovat,“ vzpomíná dnes na dobu před třemi lety.

Zdroj: se svolením Lukáše DrbohlavaTak začal fungovat Truhlář z Budějc. „Jak vznikl název? Nevím, jestli to můžu říct,“ směje se. „Logo i název vznikly takhle jednou na pivě. Chtěl jsem logo, ve kterém by hrálo hlavní roli dřevo, ale hlavní je název. Ten popravdě vznikl ani nevím jak. Vím kde, vím, že tak nějak u sedmého piva. Jednoduše Truhlář z Budějc a bylo jasno. Nic jiného bych stejně nevymyslel. Dneska jsem rád, že se to ujalo,“ vypráví 28letý muž, který původně vystudoval obor elektrikář.

Dřevo a světlé barvy

V současné době si k němu do dílny v českobudějovické Vrbenské ulici nacházejí nejčastěji cestu zákazníci chtějící kuchyně, vestavěné skříně, nábytek do předsíně nebo obýváku. „Když zákazník přijde, probereme jeho představy, poté k němu zajde kolega na zaměření a naši technici připraví návrh. A pak už probíhají kolečka ladění, ať už osobně nebo přes maily ke spokojenosti zákazníka,“ popisuje Drbohlav jednotlivé kroky.

Hlavním materiálem, s nímž pracují, je lamino všech možných barev a kvality, dále pak kov nebo sklo. „Je to hodně specifické, ale co se barev týče, převládá světle béžová, kašmír, světle šedá doplněné nějakým teplým odstínem dřeva,“ přibližuje vkus Jihočechů.

„Jsou samozřejmě i zakázky, kdy děláme tmavé interiéry, mentolové kuchyně, za což jsem rád. Těší mě, když děláme rozmanitou práci,“ říká Truhlář z Budějc, který má „na svědomí“ nábytek ve stacionáři českobudějovického Centra Bazalka.

Postavte si vlastní kuchyň

Už zanedlouho by měl otevřít na Rudolfovské třídě první showroom. „K vidění tam bude vzorová kuchyň a další nábytek, ze dvou třetin to ale bude tak zvaná šoupárna. Zákazník sem přijde a jedna ku jedné si tu postaví místnost, kterou má doma. Pak si bude ze skladu postupně navážet jednotlivé skřínky tak, aby si jedna ku jedné postavil svou budoucí kuchyň. Aby byla podle jeho představ, věděl, jak se zde orientovat,“ nastiňuje Lukáš Drbohlav plány.

Zdroj: se svolením Lukáše Drbohlava

„Chci, aby Truhlář z Budějc byl jednou z nejlepších truhláren na jihu Čech, co se týče kvality. Mít fajn rodinnou, přátelskou firmu, která bude i pro ty lidi, kteří zde pracují něco víc než jen práce od pondělí do pátku,“ uzavírá povídání.