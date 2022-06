Yousri a Věra žijí v Mostě a původně kavárnu ani nezamýšleli. Yousri chtěl dělat jen dorty na přání, a tak si podnikavý pár před čtyřmi lety zařídil výrobnu u schodů mezi kulturním domem Repre a hotelem Cascade. Protože je to zastrčený kout v řadě obchůdků v centru města a chátrající Repre je navíc zavřené, moc lidí kolem nechodí. Jenže manželům to nevadilo, protože je z počátku zaměstnávala jen výroba a výdej objednaných dortů.

„Pak jsme si ale řekli, že když jsme tu celé dny od rána do večera, tak budeme dělat i zákusky ke kávě. Pár lidí na to začalo chodit pravidelně, třeba babičky v úterý, ale postupně toho chtěli víc. A tak jsme koupili větší vitrínu a nedávno otevřeli obchůdek se zákusky v Kahanu,“ řekla Věra, která svého partnera poznala při dovolené v jednom tuniském letovisku, kde si vyučený cukrář přivydělával jako plavčík.

Na budoucnost pocovidového kavárnictví v Mostě hledí s obavami. Specializují se stále na dorty, protože samotná kavárna u Repre by je neuživila. Je to ovlivněné i tím, že kulturní dům je stále zavřený a neláká lidi do centra, aby v něm trávili volné chvíle korzováním či setkáváním u jídla a pití v předzahrádkách. „Tady je to furt špatné. Čekáme, až Repre opraví,“ uvedla Věra.

Jedinou výhodu podle ní je, že u kavárny, která má posezení i venku pod slunečníky, je hodně místa, kde si mohou děti hrát, zatímco rodiče sedí u kávy a zákusku. „Když mám chvilku čas, ale moc ho není, snažím se dělat i tradiční tuniské sladkosti,“ řekl Yousri.

Jeho doménou však zůstávají narozeninové dorty na přání, ať jsou jakkoliv výstřední. Už dělal třeba postavy z filmů, auta, boty, zvířata, věž s drakem nebo dort s vlnou a pletacími jehlami pro 65letou babičku. Tunisan nemá žádný katalog, tvoří jen originály. Zájemce o dort mu třeba v emailu řekne svou představu a dostane ji na podnosu.

Podle Věry je manžel umělec, který nikdy neudělal dva stejné dorty. „Když se chce někdo předvést nějakou parádičkou, tak se nám ozve. Máme zákazníky, kteří jezdí i z Prahy a Německa,“ sdělila kavárnice. Její manžel do některých zákusků vnáší tuniské i francouzské vlivy a dělá také bezlepkové verze. Nejpoužívanější krém je prý tajnou rodinnou recepturou.

Další oživení kavárnictví

Malou kavárnu chystají v létě otevřít manželé Peroutovi, kteří vlastní Zámek Korozluky u Mostu. V přízemí zámku pokračují s úpravami interiéru, mají už zajištěný stroj na kávu, židle, stoly, piknikové košíky a další věci spojené s provozem. Kromě kávy chtějí nabídnout zákusky, domácí limonády a časem možná přidají další drobný sortiment.

Otevírací doba ještě není stanovena, ale v plánu jsou víkendy a hlavně dny, kdy budou na zámku prohlídky pro veřejnost. „Chceme, aby lidé, kteří k nám přijdou na návštěvu, ať už na prohlídku zámku nebo do parku, měli možnost dát si u nás dobrou kávu a k ní něco dobrého na zakousnutí,“ uvedla Jana Peroutová. Díky občerstvení se lidé na zámku zdrží déle. Záměr také počítá s tím, že za pěkného počasí si návštěvníci najdou své místo v parku a tam si v klidu kávu užijí.

Těžké období covidu překonala otevřená kulturní kavárna The Most café pod terasou mostecké radnice, kde uvnitř i venku u stolků už bez omezení popíjejí a klábosí skupinky příznivců. „I hezké počasí dělá svoje,“ řekla kavárnice Klára Smrčková, podle které je opět velký zájem o pořádání výstav a koncertů v kavárně. „Lidé kulturu vyžadují, už jim nestačí jen káva a zákusek,“ dodala.

Doufá, že kavárna má už to nejhorší za sebou a bude fungovat normálně jako před covidem. V plánu je proto obnova nabídky vydatných snídaní, které měly úspěch během rozvolňování, než o ně klesl zájem kvůli úřednímu omezování neočkovaných.